Mit flinken Fingern und viel Fleiß sitzt David Daniel am Klavier. Das hat dem jungen Eschenbacher eine hervorragende Platzierung bei "Jugend musiziert" beschert - und einen Rathausbesuch.

Einer der besten Nachwuchspianisten Bayerns wohnt in der Rußweiherstadt: Beim "Jugend musiziert"-Landeswettbewerb erreichte David Daniel Anfang April mit 21 von 25 Punkten am Klavier den zweiten Platz seiner Altersklasse. Für Bürgermeister Peter Lehr war das ein Grund, den jungen Musiker im Rathaus zu empfangen.David kam mit seiner Mutter Christina Reim und der kleinen Schwester zu dem Empfang. Auch Musiklehrerin Marie Langgärtner und Musikschulleiter Joachim Steppert waren eingeladen. "Unsere Stadt investiert jedes Jahr einiges an Geldern in die Musikschule, schön wenn sich das so auszahlt", freut sich Bürgermeister Peter Lehr.Tatsächlich war schon die Qualifikation für den Wettbewerb in Bad Kissingen Anfang April ein Erfolg für David. Aus 22 Regionalwettbewerben rekrutierte die Jury die Teilnehmer. Mitte Februar hatte David den Entscheid für die nördliche, westliche und mittlere Oberpfalz mit 24 von 25 Punkten gewonnen. "Das geht nur mit stetigem Üben", erklärte Joachim Steppert.David gab das Lob direkt an seine Lehrerin Marie Langgärtner weiter: Die sei gut, "aber auch streng". Für den Landeswettbewerb hatten sie Stücke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Cesar Franck einstudiert, und so Platz 2 von 71 Teilnehmern erspielt.