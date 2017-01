Altenpfleger, Mechatroniker oder Mediengestalter? Wer die schulische Ausbildung hinter sich hat, steht bei der Berufswahl vor der Qual der Wahl. Drei Tage lang widmete sich die Wirtschaftsschule deshalb einem besonderen Stundenplan.

Bei 23 Referenten hatten die Schüler die Möglichkeit, sich Informationen über schulische Weiterbildungen und berufliche Ausbildungen zu holen. Das ließen sich die Jugendlichen nicht zweimal sagen und nutzten ihre Chance. Die Veranstaltung soll den künftigen Absolventen eine wertvolle Starthilfe für den weiteren Lebensweg bieten. Den krönenden Abschluss am dritten Tag bildeten Übungen zum Beispiel zum richtigen Verhalten bei Bewerbungen. Zuvor hatten die Referenten ihre Berufe vorgestellt.Einer der Gäste war André Putzlocher. Er weckte das Interesse der Schüler mit seinem leidenschaftlichen Vortrag. Der Oberstudienrat an der Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau verstand es, in seiner mitreißenden Art die Schüler für einen Beruf in der "schönsten Branche der Welt" zu begeistern. Der Fachschullehrer stellte die Unterrichtsinhalte der dreijährigen Ausbildung mit Deutsch, Englisch, Französisch sowie Tschechisch oder Französisch, Mathe/Sozialkunde, Einkaufmarketing, Personalwirtschaft, Organisation und Rechnungswesen vor.Die Schüler erfuhren von Praktika, die sie in Thailand, Südafrika, Island, Kanada oder auf die Malediven absolvieren könnten. "Über die Lehrküche der Schule führen wir unsere Schüler oft an prominente Gäste heran", ließ der Referent wissen. Dem Beruf eines staatlichen geprüften Assistenten im Hotel- und Tourismusmanagement bescheinigte er eine große Bewegungsmöglichkeit. Im Gegensatz zu anderen Jobs laute hier die Vorgabe: "Je bunter der Lebenslauf, umso besser."Putzlocher verwies auf die Ansprüche der Branche und machte keinen Hehl daraus: "Du lebst in einem aktiven Beruf, du bist nie fertig, es ist kein Tag wie der andere." Einer Litanei glich die Aufzählung all jener Eigenschaften, über die Schüler verfügen sollten: Sie sollten leistungsbereit, neugierig, begeisterungsfähig, hilfsbereit, freundlich und aktiv, schnell in der Ausbildung sowie bereit zum Teamspiel sein.Die vielen Fragen, die auf Putzlocher einprasselten, waren Beweis dafür, wie sehr er es verstanden hatte, die Schüler zu begeistern.