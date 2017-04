"Das muss man einmal gesehen haben", eine betagte Teilnehmerin des Freundschaftsbesuches in der Netzaberg-Chapel spricht den Besuchern aus der Seele. Die Gläubigen sind hin und weg von der Strahlkraft des neuen Kirchen-Komplexes.

Eschenbach/Netzaberg. Den Pfarrangehörigen der katholischen Kirchengemeinde Eschenbach ist es vorbehalten als erste deutsche Gruppe mit Stadtpfarrer Thomas Jeschner im neuen "Dom der Oberpfalz" an einem Gottesdienst teilzunehmen. Mit einer Fläche von 2400 Quadratmetern gehört das Gebäude zu den größten Kirchenarealen in der Diözese. Und dennoch ist es eine Filialkirche der Eschenbacher Pfarrei, scherzen einige Besucher, ist doch die neue Stadt am Rande des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr ein Ortsteil von Eschenbach. Pater Vinzent Manuel, mit der katholischen Militärgemeinde der Garnison Bavaria charmanter Gastgeber, begrüßt stolz die 100 "Freunde aus Eschenbach". Er erklärt die Räumlichkeiten, die offen seien für alle, wie er betont. Katholiken, Protestanten und Baptisten finden nicht nur im großen Kirchenraum, sondern in den vielen Nebenräumen Platz. Auch Juden und Muslime dürfen die Räume nutzen.Zu dieser Offenheit gehört am Samstagnachmittag ein gemeinsamer Gottesdienst, den der amerikanische Militärpfarrer in Konzelebration mit seinem Mitbruder Thomas Jeschner zelebriert. Musikalisch begleitet wird die Messe von einem Chor der Militärgemeinde. Anstelle einer Orgel, die ist in der Kirche nicht zu finden, sorgen zarte Pianotöne für musikalische Harmonie.Harmonie klingt auch aus den Predigtworten von Pater Vinzent Manuel. Auf das Johannes-Evangelium vom Barmherzigkeitssonntag eingehend versteht der Seelsorger die Begegnung des zunächst zweifelnden Jesusjüngers Thomas mit dem Auferstandenen als Impuls der Hoffnung. Die Botschaft "nicht sehen und doch glauben" wird für den Prediger zur Zukunftsperspektive und zu einem Appell der Gemeinsamkeit.Mit Blick auf die zahlreichen deutschen und amerikanischen Gottesdienstbesucher fordert der Seelsorger dazu auf, näher zusammen zu rücken und eine Glaubens- und Gebetsgemeinschaft zu bilden. Jeder in seiner Sprache singen zum Schluss des Gottesdienstes Deutsche und Amerikaner das "Großer Gott wir loben dich".Bei einem Rundgang lernen die Besucher die Vielfalt der Einrichtungen kennen: das Taufbecken der Baptisten hinter dem Altarraum, dem einzigen Swimming-Pool der Garnison, wie der Pater humorvoll bemerkt, ein sogenannter Cry-Room zur Betreuung des Nachwuchses, eine Stillstation, Ruhebereiche, Seminarräume, Küche und Bibliothek. Ein Anliegen ist es den Kirchenmännern, den anwesenden Künstler Sasha Shatlan vorzustellen. Shatlan, auch mit Aufträgen für die Sixtinische Kapelle im Vatikan betraut, verlieh dem Altarraum mit seinen Reliefs und Bildern sakrale Präsenz, als Ort für die Seele.Die Gäste bewunderten auch die Kirchenbänke aus deutscher Eiche. Aus den Lehnen lassen sich für den Hintermann wie eine Schublade die Kniebänke ziehen und wieder versenken. Bildschirme übertragen die Gottesdienste und Veranstaltungen in die Nebenräume. Eine Bühnenausstattung weist auf weitere Veranstaltungsmöglichkeiten hin und hinter einer Trennwand zum Gottesdienstraum öffnet sich ein weiterer repräsentativer Saal.Dort haben Mitglieder der Militärgemeinde ein amerikanisches "Potluck" vorbereitet. Während die Soldatenfamilien das Büfett mit amerikanischen Spezialitäten bestückten, ergänzten die Eschenbacher Gäste das reiche "Abendmahl" mit Torten und Kuchen.