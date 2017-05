Ein eindrucksvolles Bild bietet sich, als am Sonntag die Erstkommunionkinder mit den Seelsorgern und Ministranten, der Stadtkapelle und den Eltern von der Bergkirche über den Stadtberg zu St. Laurentius ziehen. "Dies ist euer Tag, freut euch über den ersten Schritt zum Tisch des Herrn", heißt der Pfarrer die jungen Christen willkommen.

Die feierliche Atmosphäre setzte sich auch in der Stadtpfarrkirche fort: Die großen Kommunionkerzen leuchteten, und der Chor der Pfarrgemeinde sang "Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, denn der Herr will unter uns sein".Pfarrer Thomas Jeschner empfahl in seiner Predigt den 23 Buben und Mädchen, dem Bibelwort folgend als Teil einer Gemeinschaft Schritte zu einer gerechten Welt zu gehen. Zu den Ratschlägen des Pfarrers gehörten zudem die Bitten "Haltet in euren Herzen Christus den Herrn heilig" und der Wunsch: "Denkt immer wieder an diese Stunde zurück, die euch Kraft spenden wird". In den Fürbitten erbaten auch die Kommunionkinder den Segen Gottes: "Bleib bei uns, o starker Herr, denn wir brauchen dich so sehr." Der festliche Gottesdienst endete mit dem "Großer Gott, wir loben dich" und dem Dank des Stadtpfarrers an die Eltern, die Schule und Gemeindeassistentin Eva Maria Frohmann für die Wegbegleitung hin zum Tisch des Herrn. Am Spätnachmittag trafen sich Kinder und Eltern zu einer Dankandacht.