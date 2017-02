Eine besondere Laudatio gab es in der Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion im Gasthof "Weißes Ross" für Fraktionsmitglied Fritz Betzl . Der Anlass: sein 60. Geburtstag. Denn Fraktionsvorsitzender Günter Stich, Stellvertreter Udo Greim sowie SPD-Kreisvorsitzende Annette Karl hielten die Verdienste des Eschenbacher Kreisrates fest.

"Du bist stets durch und durch ein Sozi", sagte Karl. Seit 1990 gehört Betzl dem Kreistag an, 1996 übernahm er den stellvertretenden Fraktionsvorsitz, den er bis heute innehat. Er gehörte unter anderem dem Jugend- und Sportausschuss an, war Mitglied im früheren Krankenhausausschuss, übernahm 2008 den stellvertretenden Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss, seit 2014 führt er ihn an. Er ist zudem im Personalausschuss vertreten.Die lange, gemeinsame Arbeit innerhalb des SPD-Kreisverbandes wie etwa bei den Wahlkämpfen hob Landtagsabgeordnete Annette Karl hervor. "Ich habe auch Ecken und Kanten", gestand Betzl. So wünschte sich der 1860-München-Fan etwa: "60 möge aufsteigen."