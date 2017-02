Die fünfte Jahreszeit bewegt sich auf ihren Höhepunkt zu - Zeit für den Schülerfasching im Gymnasium. In der Aula herrschte doppelte Freude: Mit Blick auf den Ferienbeginn am Rosenmontag ließen es die fünften Klassen im wahrsten Sinne des Wortes krachen. "Viel Lärm und viel Leut'", kommentierte stellvertretender Schulleiter Peter Schobert das Treiben im Epizentrum der Gaudi.

Schüler in originellen Kostüme bevölkerten die Halle, als Unterstufenbetreuerin Susanne Vonhoff als Snickers-Werbe-Ikone mit ihren Tutoren - Schülern der zehnten und elften Klassen - zum großen Spaß-Feuerwerk rief. Vergessen war für ein paar Stunden der Lernstress: Es dominierten fetzige Musik und einfallsreiche Spiele. Das bunte Völkchen berauschte sich an Polonaisen und Jägermärschen, an "Rucki-Zucki" und "Balla-Balla".In jeder Ecke wartete auf das kleine Narrenvolk eine neue Herausforderung. Dort Eier- und Stapellauf, da Watteblasen oder kussartige Begegnungen mit Brezen und Salzstangen: Schalk und Scherz herrschte an jedem Action-Stand.Nach der Maskenprämierung schwappte noch einmal eine Begeisterungswelle durch die Aula. "Endlich bald Ferien", jubelten die Mädchen und Buben. Und Studiendirektorin Susanne Vonhoff sah ihr Ziel erreicht: "Humor zur rechten Zeit schweißt zusammen und fördert die Klassenkameradschaft."