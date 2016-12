Hunderte Statistiken und Tabellen führt das Rathaus. Stellt man die richtigen Fragen, sind diese Zahlen ein Spiegelbild der Stadt. Sie erzählen von der Freude über neues Leben, über die Liebe und den Tod. Die Wächter über die Zahlen öffnen ihre Bücher.

Kemnath/Eschenbach. 3, 2, 1... Gerade am Countdown zu Silvester merkt man, wie viel Bedeutung scheinbar abstrakte Nummern haben. Wir lassen am Ende des Jahres deshalb die Zahlen sprechen.Aus den Zahlenkolonnen in den Rathäusern von Eschenbach und Kemnath sprechen die schönsten und traurigsten Momente der Menschen, die in diesen Städten leben. Sie zeigen, wie viele Kinder auf die Welt kamen, wie viele Menschen sich trauten und um wie viele Verstorbene die Bürger am Grab trauerten.Kemnath: 37 Paare haben beim Standesamt Kemnath geheiratet. Das letzte Paar heiratet direkt an Silvester in Kastl.Eschenbach: 33 Paare gaben sich beim Standesamt Eschenbach das Ja-Wort.Kemnath: Im Jahr 2016 wurde keine Lebenspartnerschaft beim Standesamt Kemnath geschlossen. Zuletzt gab es es eine im Jahr 2015.Eschenbach: In diesem Jahr hat sich kein Paar gleichen Geschlechts trauen lassen. Auch hier gab es das zum letzten Mal im Jahr 2015.Kemnath: Der Bräutigam war 54, die Braut 51 Jahre alt.Eschenbach: Das Standesamt Eschenbach konnte darüber keine Auskunft geben.Kemnath: Der Bräutigam war 22 Jahre älter als die Braut.Eschenbach: Das Standesamt Eschenbach konnte darüber keine Auskunft geben.Kemnath: Im Juni. Das waren neun Paare.Eschenbach: Im Juli. Da waren es sieben Paare.Kemnath: Im März und Oktober waren es jeweils ein Paar.Eschenbach: Im Januar heiratete nur ein Paar.Kemnath: Es gab keine Eheschließung und gleichzeitige Scheidung im Jahr 2016.Eschenbach: Auch hier gab es kein Paar, das im gleichen Jahr heiratete und sich scheiden ließ.Kemnath: 59 im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kemnath, davon 44 in der Stadt Kemnath und 15 in der Gemeinde Kastl.Eschenbach: 35 Kinder kamen hier auf die Welt.Kemnath: 59 Kinder wurden geboren, davon sind 26 Jungs und 33 Mädels.Eschenbach: 18 der 35 Kinder sind männlich, 17 weiblich.Kemnath: Im Juli waren es neun.Eschenbach: Im Februar und Oktober wurden sechs Kinder geboren.Kemnath: Nur eine Geburt gab es im März.Eschenbach: Im März und Mai gab es jeweils nur eine Geburt.Kemnath: 77 Frauen und Männer aus der Stadt Kemnath und der Gemeinde Kastl.Eschenbach: 37 Frauen und Männer aus der Gemeinde Eschenbach.Kemnath: Der jüngste Verstorbene im Zuständigkeitsbereich des Standesamts in Kemnath war Jahrgang 1980. Der älteste Einwohner, der 2016 verstarb, war Jahrgang 1919.Eschenbach: Der jüngste Verstorbene im Zuständigkeitsbereich der Stadt Eschenbach war Jahrgang 1971. Der älteste Einwohner, der 2016 verstarb, war Jahrgang 1922.Kemnath: Die älteste Bewohnerin ist Jahrgang 1917. Der älteste Bewohner ist 1921 geboren.Eschenbach: Der älteste Einwohner ist eine Frau, sie ist 101 Jahre alt.