Der heilige Nikolaus hat geholfen, hieß es bei einem Übungsnachmittag der Eltern-Kind-Gruppen der Volkshochschule. Als Vertreter der Gemeinschaft Sankt Georg (GSG) waren Petra Danzer (hinten, Zweite von links) und Peter Rupprecht (hinten, links) in die Sporthalle der Markus-Gottwalt-Schule gekommen, um eine Weich-Bodenmatte im Wert von über 500 Euro offiziell an VHS-Geschäftsführerin Angelika Denk (hinten, rechts) sowie Kursleiterin und Ergotherapeutin Evelyn Hartmann (hinten, Zweite von rechts) zu übergeben. Die GSG habe die drei mal zwei Meter große Übungsmatte aus Spenden der Nikolausaktion im Dezember 2016 finanziert, verriet Danzer. Spontan testeten die begeisterten Kleinen bei einer ersten Trainingseinheit mit "unkonventionellen Übungen" die hohe Qualität des Geschenks. Bild: do