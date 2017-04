Fünf Mädchen erlebten zum Girls' Day im Rogers-Werk hautnah, wie Leistungselektronik funktioniert. Sie lernten Berufe kennen, die nicht vielleicht unbedingt auf ihrer Wunschliste stehen. Die Schülerinnen vom Gymnasium Eschenbach, der Realschule Pegnitz, der Wirtschaftsschule Eschenbach und der Mittelschule Grafenwöhr interessierten sich besonders für die technischen Produktionsabläufe.

Mit Blick auf künftige Ausbildungsmöglichkeiten schnupperten die Mädchen Praxisluft in einem zukunftsfähigen Industriebetrieb. Angeleitet von Auszubildenden und beobachtet von Ausbildungsleiter Johannes Beierl und Personalchefin Anette Enders übten die Mädchen nach einer Werksbesichtigung und einer Sicherheitsunterweisung das Gravieren von Namensschildern. Sie bastelten auch an blinkenden Herzen und LED-Glücksrädern.Eine erste Begegnung mit Robotern und das Kennenlernen der Funktionen von Schalter-Systemen vervollständigten den lehrreichen Praxistag. Dem Schnuppertag folgte die Anerkennung in Form einer Einladung zum Mittagessen.