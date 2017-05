(rn) Zu einem gesellschaftlichen Ereignis mit Musikgenuss wurde der 90. Geburtstag von Hans Wöhrl (Mitte). Die kleine Parkanlage vor dem Hotel "Rußweiher" diente dabei als Konzertbühne. Beim Sektempfang wartete zum Einstieg in das zehnte Lebensjahrzehnt seines Gründungsvaters das Bläsercorps der Kreisgruppe des Landesjagdverbandes mit Hornmeister Dr. Andreas Karl an der Spitze mit jagdmusikalischer Begleitung auf. Die Gründung des Ensembles unter Wöhrls Leitung geht auf das Jahr 1966 zurück. Den Reigen der Gratulanten eröffnete Mario Gittler. Der Kreisvorsitzende der Jäger wünschte dem Jubilar noch viel Freude bei der Jagd und vor allem viel Gesundheit. Einem "treuen Begleiter" gratulierte Forstoberrat i.R. Albert Butscher. Er erinnerte dabei an das erste Zusammentreffen im Jahr 1944: Wöhrl als Flak-Soldat, er als Gymnasiast. Erst bei der Gründung der Waldbauernvereinigung 1969 hätten sich die Wege wieder gekreuzt. Butscher sprach von einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit und bescheinigte dem Jubilar, viele Jahre mit Erfolg tätig gewesen zu sein und durch seine Initiativen den Stadtwald bereichert zu haben. Der Jubilar selbst konnte es kaum fassen, "dass die Zeit bis zum 90. so schnell vorüberging". Er zeigte sich dankbar für jedes Jahr und stolz darauf, mit einer großen Gemeinschaft - an der Spitze Bürgermeister Peter Lehr und Ehrenbürger Vinzenz Dachauer - feiern zu können. Nicht zuletzt zeigte sich Wöhrl "stolz auf die Jagdhornbläser". Bild: rn