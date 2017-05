Der "Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017" hielt auch in Eger Einzug. Grundschüler aus Eschenbach, Etzenricht, Weiden und Weiherhammer gestalteten dort gemeinsam mit gleichaltrigen tschechischen Jugendlichen das Projekt "Kulturfrühling bunt".

(rn) Höhepunkt war das Schmücken von Bäumen mit Bändern in den Nationalfarben der beiden Länder im ehemaligen Gartenschaugelände unterhalb der Burg (wir berichteten). Ziel ist es, mit diesen temporären Farbtupfern im öffentlichen Raum auf den Kulturfrühling aufmerksam zu machen. "Die im Wind flatternden Bänder und die sich mischenden Farben sollen an die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen erinnern", betonte Dana Pflaum, Koordinatorin des Schulamts Neustadt/WN für Schulpartnerschaften Böhmen-Oberpfalz.Das feierliche Geschehen im Schatten der alten Kaiserpfalz eröffneten Mädchen und Buben der Musikschule Eger. Zdenek Hrkal, zweiter Bürgermeister der Stadt, sprach in seinem Grußwort von "tiefen Wurzeln deutsch-tschechischer Freundschaft, die viele Jahrzehnte unterbrochen waren (...) und mit dem heutigen Tag wiederbelebt werden". Er erhoffte sich "Funken für weitere Freundschaften" und appellierte an die große Schülergemeinschaft: "Es liegt an euch, dass sich die deutsch- tschechische Freundschaft weiterentwickelt. Viel Kraft und alles Gute für die weitere Zusammenarbeit."In ihren Reden stellten die Rektoren Stepánka Dostálová (3. Volksschule Eger) und Tobias Kick (Pestalozzi-Mittelschule Weiden) die erst in diesem Jahr verwirklichte Partnerschaft vor und beschworen deren Weiterentwicklung. "Unsere 430 Kinder freuen sich ganz unheimlich darauf", verkündete die tschechische Lehrerin. Jaroslava Marková sah in der großen Anzahl von 500 Mädchen und Buben an der 4. Egerer Volksschule den Grund dafür, neben der Partnerschaft mit Etzenricht eine weitere Verbindung mit einer größeren Schule anzustreben, nämlich Eschenbach. Ihre Schüler habe sie dafür bereits begeistern können.Wolfgang Bodensteiner, der Rektor der Markus-Gottwalt-Schule, sprach für Eschenbach und seine ehemalige Schule Etzenricht. Dana Pflaum hatte dabei eine neue Rolle zu übernehmen: Da er seine Rede auf Tschechisch hielt, übersetzte sie für die Oberpfälzer Schüler. "Durch Begegnungen lernen wir uns verstehen", zeigte sich Bodensteiner überzeugt. Auch wenn die Sprache des anderen nicht beherrscht werde, entstehe beim Schmücken der Bäume die Erkenntnis: "Worte sind die Sprache des Kopfes, Lächeln ist die Sprache der Herzen." An den Beginn der Partnerschaft mit Weiherhammer im Jahr 2005 erinnerte Jitka Rehorová von der 5. Volksschule Eger und informierte über das Unterrichtsfach Deutsch. Völkerverständigung hielt Gerhard Steiner "heute wichtiger denn je" und forderte von Trump und Putin die Erkenntnis, "dass Freundschaft der einzige Weg zu Frieden ist".Musikalische Grüße sowie ein Frühlingsgedicht der Egerer Schüler auf Deutsch wechselten sich mit den Reden ab. Zudem hatten die tschechischen Schulen das Lied "Freundschaft" vorbereitet. Danach stand ein Imbiss für Lehrer und Schüler bereit. Ein Rundgang durch das Gartenschaugelände schloss sich an.