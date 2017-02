Eine Woche Skikurs in Ratschings in Südtirol bot den Gymnasiasten der 8. Klassen eine ganze Reihe von nicht alltäglichen Lerngelegenheiten. Sportlich wurden die im Vorjahr im Bayerischen Wald erlernten Techniken im Skifahren gefestigt. Bei strahlendem Sonnenschein und teils eisiger Kälte aber sehr guten Schneebedingungen verbesserten die Schüler ihr Können.

Ganz nebenbei erweiterten die Schüler aber auch ihre sozialen Kompetenzen, taten etwas für ihre Gesundheit und erlebten die beeindruckende Natur der Südtiroler Berge. Tischtennis, Kickern, Spiele oder Gruppenaufgaben voller Überraschungen stärkten das Gruppengefühl und die Klassengemeinschaft. Eine Zielsetzung der Lehrkräfte ist es, durch das Erlebnis in der Natur die Bereitschaft zu mehr Verantwortung und Umweltbewusstsein zu wecken. Dazu erhielten die Schüler in den Abendstunden Informationen über das Verhalten im Gebirge und beim Skifahren, sowie zu Pistenregeln, Lawinen und anderen Gefahren, die in den Bergen lauern können.So kam es zu interessanten Diskussionsrunden innerhalb der Gruppen. Ein besonderes Highlight bildete die von den Schülerinnen organisierte Abschiedsparty. Schulleiter Knut Thielsen dankte den Organisatoren und begleitenden Lehrkräften für ihren engagierten Einsatz.