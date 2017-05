Auch erhöhte Abschusszahlen können das Problem Schwarzwild nicht lösen. Hohes Nahrungs- und Deckungsangebot sowie günstige klimatische Gegebenheiten mit schneearmen Wintern sehen die Jäger als Ursache für die ausufernde Vermehrung der Wildschweine.

Speinshart/Eschenbach. (rn) In der Hegeschau der Hegegemeinschaften Kirchenthumbach, Neustadt am Kulm und Pressath im Gemeindezentrum (wir berichteten) - dem zweiten Teil der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Eschenbach im Landesjagdverband - sah Albert Butscher eine sach- und fachkompetente Aussage über Stand und Entwicklung der heimischen Wildarten."Mit der Hegeschau kommen die Jäger gegenüber der Jagdbehörde einer Pflichtaufgabe nach", betonte der Senior der Jägergemeinschaft. Auch biete sie der nicht jagenden Bevölkerung Einblick und Information über Ziele und Notwendigkeit der Jagd. Die Gehörne des erlegten und dem Straßenverkehr zum Opfer gefallenen Rehwildes waren auf langen Tischreihen ausgestellt. Die Abschussergebnisse (mit Fallwild) stellte Lothar Söllner vor. Seine Statistik enthielt insgesamt 1111 Stück Rehwild, 494 Wildschweine, 63 Hasen, 477 Füchse, 63 Dachse, 50 Reiher, 21 Kormorane, 388 Stockenten, 33 Marder und knapp 200 Rabenvögel.Die Hegeringleiter Norbert Deitzer (Kirchenthumbach), Alfred Petratschek (Neustadt am Kulm) und Albert Butscher (Pressath) sprachen von einem relativ guten Rehwildbestand und begründeten dies mit einer Gewichtszunahme von durchschnittlich einem Kilo. Die Abschussvorgabe sei mit geringfügigen Abweichungen erfüllt worden, teilte Butscher mit. Nur untragbarer Verbiss oder begründete Umstände könnten eine Abweichung von der Drei-Jahres-Planung veranlassen. Ein "nachhaltiges Problem" sah er im Fallwildanteil von bis zu 67 Prozent.Als das Hauptthema bezeichnete er jedoch das Schwarzwild und dessen gute Existenz- und Vermehrungsbedingungen. "Auch das vieldiskutierte Nachtzielgerät kann das Problem nicht lösen", zeigte er sich überzeugt. Er bescheinigte den Jägern gute Arbeit, viel Einsatz, Engagement und Idealismus, verbunden mit Fleiß und Mühen zur Schadenvorbeugung und Freizeitverzicht. Erforderlich sei ein verständnisvolles Zusammenwirken von Jägern und Jagdgenossenschaften.In Folge der Strukturveränderungen in der Flur stelle sich für Hasen die Existenzfrage. Dies gelte auch für Fasan und Rebhuhn, "die sich bis auf wenige Ausnahmen aus den Revieren verabschiedet haben". Im Zunehmen begriffen sei der Dachs, den Butscher als "Feind der Bodenbrüter" bezeichnete. "Der Bestand des Wolfs wird sich verdichten", sah er zudem voraus. Es sei die Frage, wie dieser mit den heutigen Lebensbedingungen und dem "strukturgewandelten Lebensraum" zurechtkomme.Für angebracht hielt er es, nicht nur ein Management für Neu- und Wiederankömmlinge einzurichten. Genauso begrüßenswert und sinnvoll wäre es, "auch in ihrem Bestand und Fortkommen kritische und gefährdete, etablierte und traditionelle Wildarten wie Hase, Rebhuhn, Fasan oder auch Kiebitz und Feldlerche nicht nur mit Programmen intensiv zu managen, sondern Taten und Hilfen folgen zu lassen". Im Auftrag seiner Jagdkameraden bat er darum, im Wald Kulturzäune, die ihre Funktion erfüllt haben, abzubauen.