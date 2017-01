Weinseligkeit hielt Einzug ins Malzhaus: Der SPD-Ortsverein hatte zu einem Weinabend geladen. Das vielfältige Angebot an Gaumenfreuden ließ keine Wünsche offen und garantierte einen geselligen, heiteren, informativen und stimmungsvollen Aufenthalt.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand Udo Feldmann, Betreiber des gleichnamigen Weinguts im rheinhessischen Arnsheim. Vorsitzender Thomas Ott überraschte ihn in seiner Begrüßung zum "Hutzaabend" mit heimischem "Kontrastgetränk": einem Tragerl ESBier mit Brotzeit.Der nicht zu kurze Abend bestätigte die Zusicherung des Weinbautechnikers und Winzermeisters Feldmann: "Wir sind keine Leute von großen Worten. Was zählt ist das Ergebnis: Geschmack und Qualität." Ein Werbespruch musste dann aber doch noch sein: "Bisde uff gude Woi versesse, mussde no Rhoihesse!"Für jeden Gast waren auf den langen Tischreihen zwei Weingläser für die vielen Probier-Runden vorbereitet. Dazwischen warteten Imbissbrote, Trauben- und Käsespieße. Und dann ging's los - mit einem trockenen Grauen Burgunder und einem halbtrockenen Weißburgunder Kabinett "zum Vorbereiten der Gaumen".Während sich die Besucher Riech- und Gaumenfreuden hingaben, stellte Feldmann mit Videopräsentationen sein Weingut, seine Familie und die Weinregion um Alzey und Worms vor. Auch informierte er über Rebenschnitt und -pflege sowie die Entwicklung von Rebe, Blattwerk und Trauben. Dazu machten Weiß-, Rot- und Roséweine aus Rheinhessen, Deutschlands größtem Weinbaugebiet, die Runde. Kein Wunder, dass aus den Reihen der Besucher ein Sprichwort zu vernehmen war, das Martin Luther zugeschrieben wird: "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang."