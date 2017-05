In den Revieren der Kreisgruppe Eschenbach des Landesjagdverbandes erlegten Jäger im vergangenen Jahr 494 Wildschweine - einschließlich der Tiere, die eines natürlichen Todes starben. Trotz dieser hohen Zahl beklagen die Jäger eine problematische Zunahme.

Speinshart/Eschenbach. Das Bläsercorps der Kreisgruppe eröffnete im Gemeindezentrum in Speinshart die Jahreshauptversammlung. Dann übernahm Nachsuchenführer Mario Goss das Wort. Er berichtete von 173 Anrufen mit der Bitte um Suche nach Wild, 32 weniger als im Jagdjahr 2015. Goss unterschied zwischen 48 leichten und 52 erschwerten Suchgängen und 73 Kontrollgängen in Revieren um Auerbach und Pegnitz und im Bundesforst. Bürgermeister Albert Nickl griff das Problem Wildschweine ebenfalls auf. Er sprach von zunehmenden Schäden, die den Ärger von Landwirten mit sich bringen. Nickl rief zum gemeinsamen Handeln von Jagdgenossenschaften, Jägern und Landwirten auf und beklagte: "Der Staatsforst tut zu wenig.""Euere Hegeschau und die Ausstellung für die Schulkinder sind etwas Besonderes", lobte Nickl dafür die Jägergemeinschaft. Als Bürgermeister freute er sich über die erneute Wahl Speinsharts zum Tagungsort und sprach dem Jagdverband ein "dreifach dickes Lob" aus: Dem Bläsercorps für den dritten Platz beim Landeswettbewerb, den Jägern für jährliche Revierpflege und den "Lehrkräften", die mit der Ausstellung einen wichtigen Unterrichtsbeitrag für Schulkinder erbracht haben.In seiner Rückschau nannte Mario Gittler die Jubiläumsveranstaltung der Bläser in Eschenbach eine "großartige Feier" mit viel begeistertem Publikum. Er berichtete auch von der Teilnahme an einer Informationsveranstaltung zum Thema Südost-Link. Als Erfolg wertete er die niedrigeren Gebühren bei der Trichinenschau. Zur Vermeidung von Nachteilen appellierte Gitter an die rechtzeitige Verlängerung der Jagdscheine. Die nur "durchschnittliche Beteiligung" am jährlichen Schießen wertete er als nicht ausreichend. Der Zuspruch sollte besser sein. Gut sei aber, dass 164 Schüler der Grundschulen Eschenbach und Speinshart die im gleichen Raum vorbereitete Ausstellung über heimische Vögel, Fische und Niederwildarten besucht hatten. Gittler dankte seinen Jagdkameraden für den wertvollen Informations- und Erziehungsbeitrag.Zum Gedenken an die verstorbenen Jagdkameraden Karl Keilwerth und Ludwig Scherm stimmte das Bläsercorps "Jagd vorbei Hallali" an.