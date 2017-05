Speinshart/Eschenbach. (rn) Heimat- und Sachkundeunterricht einmal anders: Ein Erlebnis mit heimischen Vögeln, Niederwild und Fischen bot die Kreisgruppe des Landesjagdverbandes Bayern 164 Grundschülern aus Speinshart und Eschenbach. Anlass war die öffentliche Hegeschau der Hegegemeinschaften Kirchenthumbach, Neustadt am Kulm und Pressath im Gemeindezentrum.

Dabei mussten die Jäger die Gehörne aller im vergangenen Jagdjahr erlegten und im Verkehr umgekommenen Rehe vorlegen. Parallel dazu wurde insbesondere für Schulklassen eine Ausstellung gestaltet, die das Leben in Wald, Flur und Wasser zum Inhalt hatte.In kleinen Gruppen unternahmen die Schüler im Saal des Gemeindezentrums eine Rundwanderung, die sie zunächst "unter Wasser" führte: In einem großen Aquarium schwammen Süßwasserfische. Als auffälligste Flossentiere stellte Norbert Ferstl Karpfen, Hecht, Zander und Schleie vor. Im Wechsel mit Lothar Söllner führte er die Schüler zudem an die langen Tischreihen mit kräftigen, weniger kräftigen und auch abnormal ausgeprägten Gehörnen.Für den Landesbund für Vogelschutz engagierte sich Söllner erneut als "Lehrkraft". Erstmals waren für die Kinder Graureiher, Silberreiher, Kormoran, Eule, Buntspecht, Eichelhäher, Eisvogel und auch der Biber zum Greifen nahe. Es herrschte großes Staunen.Die Exponate an der letzten Station im Saal waren nicht minder beeindruckend. Zwischen Zweigen und Blättern verschiedener Baumarten versteckten sich Marder, Iltis und Eichhörnchen als Präparate. Auf Interesse stießen nicht zuletzt die ausgekochten, hell leuchtenden Schädel von Fuchs, Dachs, Wildschwein, Biber und sogar Maus. Konrad Nickl informierte zusätzlich über die Waidmannssprache und zeigte Nistkästen für verschiedene Vögel.Etwas bewegter gestaltete sich der Unterrichtsteil "Jagdhunde". Sechs Hundeführer stellten Drahthaar- und Rauhaardackel, Wachtel, Terrier und Hannoveraner Schweißhund sowie ihre Eigenschaften und besonderen Verwendungsmöglichkeiten vor. Bei kurzen Demonstrationen erlebten die Schüler "Einsätze" der Hunde und nutzten die Möglichkeit zum Streicheln.