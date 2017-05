(jma) Information, Austausch, Schulung: Diesem Zweck dienen die regelmäßigen Tagungen der Klärwärter im westlichen Landkreises Neustadt/WN. Am Dienstag kamen sie dazu in der Kläranlage der Rußweiherstadt zusammen.

Zu Beginn begrüßte Bürgermeister Peter Lehr die Teilnehmer sowie Michael Füg, den Nachbarschaftsleiter vom Wasserwirtschaftsamt in Hof, und Abwassermeister Erwin Prößl aus Grafenwöhr. Nach kurzen Informationen über die Kläranlage und ihre Entstehung gab er das Wort an "seinen" Klärwärter Andreas Bernhardt weiter.Dieser zeigte seinen Kollegen die verschiedenen Änderungen seit dem letzten Treffen in Eschenbach im Jahr 2008 auf. Auch die Schwierigkeiten, die speziell in der Rußweiherstadt auftreten, wurden angesprochen. So gelangen immer wieder Feuchttücher in die Kanalisation, wo sie erhebliche Schwierigkeiten bereiten - bis hin zum kompletten Zerlegen der Pumpen. Auch der Netzaberg bereitet Probleme, da dort viel Fett in die Kanalisation geschüttet wird. Zur Zeit werde aber ein neues, kostenloses System getestet, teilte Bernhardt mit. Wenn es funktioniere, "könnte dies zu einer erheblichen Verbesserung führen".Nach einem kleinen Rundgang durch die Anlage beschäftigten sich die Klärwärter noch mit bestimmten Themen. Unter anderem wurden interne Qualitätskontrollen durchgesprochen. Die Stadt lud abschließend alle Teilnehmer zum Mittagessen ein.