Jetzt dürfen sie den Kirchenvorstand mitwählen und ein Patentamt übernehmen: Sechs junge evangelische Christen erhielten am Sonntag in der Kreuzkirche den Konfirmandensegen.

Rückschau auf die Taufe

Großer Tag

"Chic seht ihr aus an euerem Ehrentag", begrüßte Pfarrerin Anne Utz beim Segnungsgottesdienst. "In den vergangenen Jahren sind euere Kinder groß geworden und Gott hat die Jungen und Mädchen begleitet", sagte sie in Richtung der Eltern. Mit Begeisterung interpretierte die Pfarrerin den Psalm 23: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser."In ihrer Predigt hielt Utz Rückschau auf die Taufe, seit der die heutigen Konfirmanden zu Christus gehören. "Heute entscheidet ihr euch selbst für Christus." Sie empfahl den jungen Leuten Vertrauen aufs eigene Gefühl zu haben und sich Menschen anzuvertrauen, "für die ihr euch nicht verbiegen müsst".Die Konfirmanden entzündeten ihre Taufkerzen an der Osterkerze und zierten damit den Altar. Das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis bekräftigte das Taufversprechen. Nach der Konfirmandenfrage legte die Pfarrerin den jungen Christen die Hand auf und sprach den "Konfi-Segen". Junge Helfer trugen den Konfi-Spruch vor und hängten den Jugendlichen Kreuze um.Im Namen des Kirchenvorstands gratulierte Herbert Steinbeck zum "großen Tag für Konfirmanden, Familien und Kirchengemeinde". Er rief die jungen Leute auf, ihren Glauben weiter zu entwickeln: "Der Glaube an Gott ist der stärkste Halt im Leben." Das Abendmahl begleitete der Chor "New Voices" mit "O Herr, unser Gott, wie groß ist dein Name".