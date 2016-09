Trotzdem bessert sich die CO2-Bilanz nicht. Denn wegen der immanenten Unfähigkeit der Wind- und Solarkraftwerke zur durchgängigen Stromlieferung läuft der gesamte hergebrachte konventionelle Kraftwerks-park als ewiger Geburtshelfer bis zum Absterben der Wind- und Solarparks immer mit, und nur in politischen Schönreden gibt es für diese altbekannten sogenannten "Herausforderungen" immer neue Begriffe (Batteriespeicher, Power to Gas, Sektorkopplung, Smart Grids, Selbstorganisierte intelligente Netze, usw.). Dass diese Konzeption aus meiner persönlichen Beurteilung untauglich ist für das oben zitierte Ziel, konnten alle Bürger in den Stellungnahmen zu den Energiedialogen des Bundeswirtschaftsministeriums ablesen. Nur eine einzige Partei hat die Stellungnahmen sachlich verarbeitet: die AfD in ihrem Programm.Deshalb ist auch aus Energiegründen ein Politikwechsel geboten, um das oben genannte CSU-Ziel erreichbar zu machen.Dr. Peter Steinbock, 92676 Eschenbach