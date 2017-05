Einsingen für einen hoffentlich 100. Geburtstag im nächsten Jahr, hieß es für die Liedertafel: Der älteste Bürger der Stadt feierte seinen 99. Geburtstag, und der Männergesangverein feierte mit. Denn Adolf Ertl (Mitte) gehört zu den Urgesteinen des Vereins. Jetzt, im hohen Alter, genießt der Jubilar allerdings nur noch den Gesang - längst hat er sich aus dem aktiven Sängerleben zurückgezogen. Dennoch ist das Interesse am Singen noch gewaltig. Beim Geburtstagsständchen saß der langjährige Werkstatt-Chef des Raiffeisen-Lagerhauses Eschenbach gemütlich auf seiner Gartenbank, schmunzelte vor sich hin und gab die hoffnungsvolle Devise aus: "Zum 100. Geburtstag werd's scho wieder kumma." Viele Jahrzehnte war Adolf Ertl aus dem Chor nicht wegzudenken. Als tragende Stimme im ersten Tenor war er unverzichtbarer Bestandteil der Liedertafel. Nun ist Adolf Ertl "nur noch" passives Mitglied, doch auch das Zuhören macht Freude: "Ob aktiv oder passiv, Singen ist gesund und schöne Musik bringt Lebensfreude", betonte er. Gleichzeitig ermunterte der Jubilar die musikalischen Gratulanten, dem Singen im Chor treu zu bleiben. Nach einigen flüssigen Runden und dem Hoch-leben-lassen des Sänger-Seniors war das Versprechen der Liedertafel selbstverständlich: "In einem Jahr sehen wir uns zum 100. Geburtstag wieder." Unser Bild zeigt Adolf Ertl mit seinen Angehörigen, den Sängern der Liedertafel und Dirigentin Riita Michelson nach dem Ständchen. Bild: do