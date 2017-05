(rn) Zur Konzertbühne wandelte sich die Maria-Hilf-Bergkirche beim musikalischen Marienlob zum Start in den Mai. Sepp Kämpf zeigte, dass er mehr kann Couplets singen. Die Besucher kamen aus einem weiten Umkreis, so dass die Sitzplätze in der Kirche nicht reichten.

Pfarrer Thomas Jeschner freute sich über die volle Kirche und dankte Kämpf für die Vorbereitung. Die Eröffnung durfte die Stubnmusi Friedenfels mit Hackbrett, Akkordeon, Gitarre und Bass übernehmen. In vier Programmblöcken boten die Friedenfelser mit den Kemnather Sängerinnen, der Eschenbacher Flötengruppe, Josef Kämpf und Lektorin Regina Lober dann Einkehr und Unterhaltung. Die Friedenfelser boten das "Menuett in C", einen Ländler und "Am Fasanenweg". Lektorin Lober las aus dem Evangelium und ein Stück über Maria als Fürsprecherin.Die Kemnather Sängerinnen Monika Fink, Sieglinde Wick und Akkordeonspieler Roland Küffner spielten "Über die Berge schallt", "Mutter, o vergiss mich nicht", das "Ave-Maria Glöcklein" und "Patronin der Oberpfälzer". "Coro" von Georg Friedrich Händel steuerte die Eschenbacher Flötengruppe bei. Auch Händels Allegro "La Rejouissance" aus der "Feuerwerkmusik", ließen Reingard Bartl, Hannelore Böhm, Sieglinde Hollmer und Regina Lober erklingen. Dazu kam das "Ave-Glöcklein" Joseph Haydns.Die "Serenade" von Wolfgang Amadeus Mozart hat R. Schäfer zum vierstimmigen Flötensatz bearbeitet. Sepp Kämpf steuerte "Maria lass dich nennen" und "Geleite durch die Wellen" bei. Regina Lober las die Lobpreisung Mariens durch Elisabeth beschrieben aus dem Lukas-Evangelium und ein altchristliches Marienlob. Zum Schluss stand Lobers "Salve Regina - Mutter der Barmherzigkeit". Begleitet von den Friedenfelsern sangen die Zuhörer mit kräftigen "Segne du, Maria". Pfarrer Jeschner dankte Mitwirkenden und Besuchern und bat um Spenden für den Blumenschmuck in der Bergkirche und das Zubza-Hilfsprojekt Hans Rupprechts im indischen Nagaland.