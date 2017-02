Wohnt da etwa Peter Lustig? Ein bisschen erinnert der Bauwagen im Eschenbacher Stadtwald an die ZDF-Kinderserie "Löwenzahn". Wie einst der neugierige und erfinderische Mann mit Latzhose verbringen ab Herbst mindestens zehn Mädchen und Buben viel Zeit in der "Wildnis" um einen Bauwagen.

Brotzeitbox, Mütze, Gummistiefel und Rucksack werden dabei zu ihrer täglichen Ausrüstung gehören: Die Kleinen besuchen ab 4. September den neuen Waldkindergarten im Eschenbacher Stadtwald.Genauso viele Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sind nach der ersten Anmeldephase aber noch frei, bilanziert Dr. Benjamin Zeitler, Geschäftsführer von "Learning Campus" in Trabitz, der die Trägerschaft übernimmt. Eltern, auch aus anderen Orten, können ihre Sprösslinge deshalb weiterhin anmelden - solange, bis alle 20 Plätze belegt sind. 110 Euro soll der Beitrag für das Kindergartenjahr 2017/2018 kosten. "Wir starten definitiv, auch, wenn es zehn Kinder sind", betont Zeitler.Auf dem Programm stehen Spiele und Abenteuer. Obwohl jeder Tag gleich beginnt, wird den Kindern stets Neues geboten. "Wir treffen uns um 7.30 Uhr am Parkplatz an der B 470", informiert der "Learning-Campus"-Geschäftsführer. Dann geht es zum Bauwagen. "Die erste Entdeckung ist schon der Weg durch den Wald." Die Gruppe marschiert nicht immer den Holzweg entlang, sondern wird sich auch Wege durch das Gestrüpp bahnen. Gegen 10 Uhr treffen sich alle zum Morgenkreis.Die Mädchen und Buben können sich dann bei einer Brotzeit stärken. "Es ist nicht so, dass jeder Tag gleich ist. Mal gibt's Baumkunde, mal wird ein Flechtzaun gebaut", beschreibt Zeitler das Konzept des Waldkindergartens, von denen 11 in der Oberpfalz und über 1500 in Deutschland existieren.Der Tag im Waldkindergarten endet um 13 Uhr. "Ein Nachmittagsangebot gibt es noch nicht. Wir haben aber gehört, dass bei Eltern Bedarf wäre." Zeitler schließt deshalb eine Anschluss-Betreuung nicht aus. Erst einmal soll aber das Projekt in Eschenbach überhaupt starten, dann werde man weitersehen.___Anmeldung und weitere Informationen: