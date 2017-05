Eine neue Jahreszeit ist geboren: Angesichts der Witterung sprechen die Menschen von einem "Frühlingswinter". Der hatte am Sonntag auch das Pfarrfest fest im Griff. Doch Pfarrer Thomas Jeschner und die kirchlichen Vereine wussten sich zu helfen.

Der Geistliche baute am Ende des Auftaktgottesdienstes auf die Wirkung seines Schlusssegens. Verbunden war dieser mit der Aufforderung, draußen bei Sonnenschein, aber kaltem Wind zusammenzurücken. Die meisten Besucher des Pfarrfestes zogen es aber doch vor, die warmen Stuben im Pfarrheim aufzusuchen. Der herzhafte Farmerbraten mit Kartoffelsalat und Vitaminbeilagen sowie die Steaks und Bratwürste ließen sich in wohliger Atmosphäre besser genießen.Schon die auf dem Kirchplatz geplante Messe war kurzerhand in die Pfarrkirche verlegt worden. Dort feierten die Gläubigen, begleitet von der Blaskapelle Dießfurt, einen stimmungsvollen Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt der Stadtpfarrer das Sonntagsevangelium stellte. Jeschner erinnerte an die Arbeit der Jünger als Fischer sowie den wunderbaren Fischzug und folgerte daraus die Aufgabe der Gläubigen, Menschenfischer zu werden. Dazu gehörte der Appell, auch im Alltag auf Gott zu bauen und ein tägliches Glaubensbekenntnis abzulegen. Nur Gott ermögliche "neue Blickwinkel und ein neues Morgen", sagte der Geistliche. Das Pfarrfest in diesem Sinne zu nutzen, war sein großer Wunsch.Das in der Messe gesungene Motto "Wer glaubt, ist nicht allein" zog sich durch das ganze Festgeschehen. Unter Glauben verstand der Stadtpfarrer auch die Hoffnung auf freundschaftliche Begegnungen und sorgenfreie Stunden. Diese gewährleisteten ein aufmerksames Helferteam um Kirchenpfleger Dieter Kies und die kirchlichen Vereine. Genesungswünsche galten Pfarrgemeinderatssprecherin Brigitte Metzner.Fortan beherrschte Feierlaune den Festtag. Das Essen und Trinken für einen guten Zweck nahm Fahrt auf. Den Frühschoppen, umrahmt vom böhmischen Sound der Dießfurter Blaskapelle, nutzten viele Besucher gleich zu einem deftigen Mittagessen, kredenzt von Mitgliedern des Pfarrgemeinderats. Draußen brutzelte die Kolpingfamilie Steaks und Bratwürste. Schon ab dem Mittag freute sich der Katholische Frauenbund über einen Ansturm auf das Torten- und Kuchenbuffet. Und am Durstlöscher-Stand wechselten sich Mitglieder des Kapellenbau- und des Männervereins ab.Tradition hat beim Pfarrfest das Kinderprogramm. Eine riesige Hüpfburg war der "Renner", ehe es am Nachmittag "Kultur pur" hieß. Funkensprühend war die Begeisterung beim Auftritt der Kindergartenkinder. Auch die kleinen Sänger der Musikschule legten unter Leitung von Joachim Steppert einen unbekümmerten Auftritt hin. Hochaktuell handelten einige Lieder von den zwölf Wintermonaten in Deutschland.Am Spätnachmittag setzte dann eine für viele Eschenbacher neue Band musikalische Akzente. Die Dämmerschoppenzeit bereicherte die fernseherfahrene Kapelle "Tony Amberger". Ihre professionellen Darbietungen beglückten, bis die Nacht anbrach.