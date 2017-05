"Es ist super, was hier passiert." Staatsministerin Emilia Müller machte in Eschenbach kein Geheimnis, dass die Arbeit der Seniorengemeinschaft "Generationen Hand in Hand" (GeHiH) sie begeistert.

(rn) Einen feierlichen Empfang bereiteten am Montag Stadt und GeHiH Bayerns Sozialministerin und den Landtagsabgeordneten Tobias Reiß, Annette Karl und Karl Vetter. Auch Landrat Andreas Meier war mit nach Eschenbach gekommen. Vorsitzender Karl Lorenz sah darin ein "Zeichen der Wertschätzung". Er sprach von "Freude, Stolz und Dankbarkeit", die ihn und GeHiH-Geschäftsführerin Elisabeth Gottsche erfüllen, seit sie am Freitag zum Auftakt der Aktionswoche "Zu Hause daheim" in Regensburg den ersten Preis für das Modell der Seniorengemeinschaft erhielten (Hintergrund). "Bei der ConSozial in Nürnberg habe ich noch nicht gewusst, dass Ihre GeHiH einmal einen Innovationspreis erhalten wird", erinnerte Müller daran, als sie das Projekt kennenlernte. Die GeHiH gebe eine Antwort auf die Frage: "Wie gestalte ich mein Alter?" Der Innovationspreis sei eine "schöne Anerkennung".Wie einst die Raiffeisen-Bewegung zeige die Gemeinschaft, dass viele Kleine etwas Großes leisten können. Mit Freude nahmen die GeHiH-Verantwortlichen Müllers Versprechen einer "offenen Förderung" auf. Ursprünglich war die staatliche Unterstützung auf drei Jahre beschränkt. "An uns soll es nicht scheitern, wenn sich Probleme ergeben sollten", sagte Müller und erntete Applaus.Besonders hob sie Karl Lorenz' Leistung hervor und gratulierte ihm zu seinem Team. Landrat Meier griff die Anregung der Ministerin auf eine Ausweitung der Seniorenarbeit auf den gesamten Landkreis auf: "In Sachen Seniorenbetreuung arbeiten wir an vielen Baustellen, auch was barrierefreies Wohnen betrifft." "Wir hoffen, eine gute Saat gelegt zu haben", erwiderte Karl Lorenz. Bürgermeister Peter Lehr gratulierte und wies auf die Zusammenarbeit mit GeHiH, ein neues Leader-Programm, Musikschule und Integrierte Ländliche Entwicklung ILE hin. Dies zeige, dass sich die Bürgermeister des westlichen Landkreises gemeinsam bemühen. Elisabeth Gottsche ging auf die Entstehung und den Alltag von GeHiH ein. 25 bis 30 Hilfen vermittelt die Gemeinschaft derzeit, aus 59 Mitgliedern bei der Gründung wurden inzwischen 219. Bei der Arbeit sei der persönliche Kontakt wichtig. Lorenz verwies darauf, dass den Mitgliedern immer der gleiche Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ingrid Vogel, Christian Schmid, Rosi Felbinger und Karin Lindner stellten der Ministerin dann die Arbeit in der Gemeinschaft vor: "Eine tolle Einrichtung, ohne die man alt aussehen würde, wenn es sie nicht gäbe".Dr. Christine Schwendener aus Müllers Ministerium wies die Bürgermeister auf die Anschubfinanzierung zum Förderprojekt "Marktplatz der Generationen" für Gemeinden bis 3000 Einwohner hin. Zur Erinnerung überreichte Lorenz der Ministerin eine Kaffeetasse mit den Wahrzeichen der Stadt. Ins Goldene Buch schrieb Müller: "Beim Besuch in Eschenbach konnte ich die positive Stimmung der Seniorengemeinschaft "Hand in Hand" erleben - ich war begeistert! Weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung, viel Glück und Gottes Segen. Ihre Emilia Müller."