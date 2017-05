Für 79 Eschenbacher Gymnasiasten begannen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Schulleiter Dr. Knut Thielsen wünschte vor dem Prüfungsstart im Fach Mathematik, dem ersten von drei schriftlichen Abiturfächern, Mut und Gelassenheit - als wichtige Grundlagen des Erfolges. "Vertrauen Sie auf das Wissen und die Kompetenzen, die Sie in den vergangenen Schuljahren mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte erworben haben", bemerkte der Schulleiter. Ein aufmunterndes "Viel Glück und alles Gute" gab es auch dazu. Segenswünsche sprach Pfarrer Dirk Grafe.

Beaufsichtigt von jeweils drei Lehrkräften im Wechsel grübelten die jungen Leute ab 9 Uhr in der bayernweit einheitlichen Mathematikprüfung unter anderem über geometrischen Fragestellungen. Zu den Teilaufgaben gehörte die Berechnung der Lage eines Solarmoduls zur Sonne.Insgesamt legen die Schüler drei schriftliche Abiturprüfungen ab, erläuterte Oberstufen-Koordinator Robert Kreuzer. Der Mathematik-Prüfung folgen am 9. Mai das Fach Deutsch und am 12. Mai ein weiteres schriftliches Abiturfach, zum Beispiel in einer Fremdsprache oder in einem naturwissenschaftlichen Fach. Erstmals enthalten die schriftlichen Prüfungen Aufgabenteile aus einem Pool, der gemeinsam mit anderen Bundesländern entwickelt wurde, betonte Oberstudiendirektor Dr. Knut Thielsen. Für den Schulleiter ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu mehr Vergleichbarkeit in ganz Deutschland. Die mündlichen Prüfungen finden vom 22. Mai bis 2. Juni statt.