Drei Tage lang erlebte ein begeistertes Publikum auf der Anlage des Sportclubs großartigen Hundesport. Bürgermeister Peter Lehr, Ministerpräsident Horst Seehofer und Landrat Andreas Meier bekundeten als Schirmherren ihre Wertschätzung gegenüber dem Deutschen Schäferhund.

Mehr als zwanzig Kriterien

Wachen und Jagen

(rn) Die Ortsgruppe vom Rußweiher richtete den "Sieben-Länder-Wettkampf" für Deutsche Schäferhunde aus. Hundefreunde aus Baden, Bayern, Hessen, Württemberg und den angrenzenden Ländern Schweiz, Österreich oder sogar Liechtenstein waren angereist. Horst Seehofer sprach in seinem Grußwort der Ortsgruppe Eschenbach sein Kompliment für die Ausrichtung der Großveranstaltung aus. Der österreichische Leistungsrichter Richard Hüppe aus der Steiermark, sprach von einem "tollen Stadion, super Rahmenbedingungen für den Hundesport und einem guten Organisationsteam". In Eschenbach fühlte er sich "sehr gut aufgenommen". Auch sein Württemberger Kollege Daniele Strazzeri lobte die "schöne Anlage und die kurzen Wege. Ideale Voraussetzungen für eine derartige Veranstaltung".Zum Wettkampf waren 50 Hunde gemeldet. Den Freitag nutzten die Hundeführer zum Training. Sie machten ihre Tiere mit vornehmen Namen, wie "Apollo vom alten Grenzhof", "Bacchus vom Drachenkar" oder "Gerry vom Zauberschlößchen" mit der Anlage vertraut und übten prüfungsrelevante Verhaltensweisen. Der Vorbereitung dienten Richter- und Mannschaftsführerbesprechung und die Verlosung der Startnummern.Gut besetzt waren an den folgenden Tagen die Zuschauerränge. Das fachkundige Publikum sparte nicht mit Applaus. Für die Unterordnungsleistungen beurteilten Richard Hüppe und Beirichter Horst Kaim mehr als zwanzig Kriterien: Verhaltensweisen bei der Übung "Freifolge", Befehl "Steh" aus dem Schritt und dem Laufschritt, Abgeben des Bringgegenstands, Freisprung über die Ein-Meter-Hürde, Klettersprung über eine Schrägwand oder Voraussenden mit Befehl "Hinlegen". Über das Mikrofon erfuhren die Hundeführer die Beurteilung.Beim Prüfungsteil "Schutzdienst" überquerten die Schäferhunde mehrmals in gestrecktem Lauf zielstrebig den Sportplatz beim Suchen des Verbellverstecks. Nach dem Auffinden des Helfers war es Aufgabe des Hunde, diesen zu stellen, nachhaltig zu verbellen und dessen Flucht zu verhindern. Die Prüfung setzte sich mit Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase, Flucht des Helfers, Folgen des Hundes auf Hörzeichen und Fassen des Armes des Helfers, fort. Bei der Abwehr des Helfers hatte der Hund stets eine "Stockbelastung" auszuhalten. Die Angriffssituationen wechselten mehrmals und der jeweilige Hund hatte wiederholt auf den Befehl "Ablassen" zu reagieren. Daniele Strazzeri legte großen Wert auf einen freien und freudigen Hund, der konzentriert und exakt arbeitet und auf den Hundeführer orientiert ist. Für die Prüfung "Fährtenarbeit" war Roland Mägerli aus der Schweiz zuständig. In der Flur Tremmersdorf-Haselbrunn waren dazu Fährten mit der Länge von 600 Schritt gelegt, welche die Hunde, angelegt an einer zehn Meter langen Leine, aufnehmen mussten.Am Begrüßungsabend in der Festhalle des SCE spielte der "Edelweißexpress". Die Stimmung des internationalen Publikums kochte hoch. Landrat Andreas Meier sprach von einer viele tausend Jahre alten Freundschaft zwischen Mensch und Hund. In den rund fünf Millionen Hunden in Deutschland sah er Sozialpartner ihrer Halter. "Was ich als Hundebesitzer gut nachvollziehen kann". "Ohne meinen Schäferhund wäre mein Haus ein bisschen sauberer und mein Portemonnaie vielleicht etwas voller, aber mein Herz wäre leer", sagte Bürgermeister Lehr. Er bescheinigte den Hundeführern einen jahrelangen Ausbildungs- und Übungsdienst, "um die Schwelle zur Teilnahme an dieser internationalen Begegnung zu überschreiten" Dem Eschenbacher Verein dankte er für "eine perfekte Organisation, basierend auf einer klasse Kameradschaft" und übergab eine Spende und den Regenschirm "Mein Herz schlägt für Eschenbach".