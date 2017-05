Die Siegerehrung gleicht einem Staatsakt. Mit Stadtkapelle, Flaggen und ihren 50 Schäferhunden ziehen die Besitzer auf den Rasen des Eschenbacher Fußballplatzes ein. Vor der Tribüne küren sie die Gewinner des Sieben-Länder-Wettkampfes.

(rn) Bei Kaiserwetter schlug die Stunde der Wahrheit. "Wir haben zwei Tage sehr guten Hundesport mit zum Teil sehr guten Ergebnissen gesehen", resümierte Ortsvorsitzender und Organisationsleiter Manfred Kausler und dankte den Leistungsrichtern für deren humanes Verhalten. Metalltafeln mit Hundesilhouetten hatte Kausler aus Dank für Fährten-, Unterordnungs- und Schutzdienstrichter und deren Helfer sowie die Fährtenleger vorbereitet.Die erste Auszeichnung ging an Inge Haas aus Maxhütte-Haidhof. Als beste bayerische Teilnehmerin erhielt sie den von Ehrenschirmherrn und Ministerpräsidenten Horst Seehofer gestifteten bayerischen Porzellanlöwen. Nun setzte ein Pokal-Regen ein. Um die Spannung zu erhöhen, begann Dworschak die Siegerehrung ab dem Letztplatzierten - die Landesgruppe Bayern-Nord. Deren Reaktion lautete schlicht: "Wir sind halt gute Gastgeber."Den ersten Platz in der Mannschaftswertung errangen die Württemberger mit 1110 Punkten. Es folgten Österreich (1091 Punkte), Bayern-Süd (1084 Punkte), die Schweiz (1083 Punkte), Baden (1079 Punkte) und Hessen-Süd (820 Punkte). Kaum waren Applaus und Jubelrufe von der Tribüne verklungen, ging Dworschak zur Ehrung der Einzelsieger über: 1. Thomas Wöginger (Österreich) mit "Bordy Blendy" (290 Punkte), 2. Tobias Wunderlich (Bayern-Süd) mit "Grosso vom Bonauer Wald" (287 Punkte) und Klaus Albert (Bayern-Süd) mit "Cliff vom Neuzeller Brunnen" (283 Punkte). Begleitet wurde die Siegerehrung mit den Nationalhymnen. Zur anschließenden Siegesfeier unterhielt die Stadtkapelle. In Gesamtleiter Egon Gutknecht (Gemünden am Main) und Prüfungsleiter Richard Dörner (Eschenbach) sah Kausler ein gutes Team. Besonders erfreut war er über den Begrüßungsabend, an dem "die Schweizer und die Österreicher den Hund herausgelassen haben". Mit Blick auf deren Mannschaften folgerte er: "Veranstaltungen leben von solchen Teilnehmern und Besuchern." Stolz war Kausler auf die Leistungen seiner Ortsgruppe.Im Namen der Stadt dankte Peter Lehr den Verantwortlichen des Verbandes für das in die Ortsgruppe gesetzte Vertrauen. Er war sich sicher, dass seine Eschenbacher Hundefreunde diesem Vertrauen gerecht geworden sind. "Manfred Kausler weiß zu organisieren und zu motivieren", fand Klaus Dworschak. Die Unterstützung, die die Veranstaltung vom Bürgermeister erhielt, war für den Landesgruppenvorsitzenden Anlass, ihn mit dem Förderabzeichen des Verbandes zu ehren.