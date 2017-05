(rn) Für 14 junge Slowaken ging ein erlebnisreicher Aufenthalt zu Ende: Eine Woche hatten sie als Austauschschüler in den Familien von Gymnasiasten verbracht und dabei ein abwechslungsreiches Programm genossen.

Der offizielle Teil der 22. Begegnung von Schülern der Gymnasien Eschenbach und Jura Hronca in Preßburg seit 1991 hatte mit der Begrüßung in der Schule begonnen. Oberstudiendirektor Dr. Knut Thielsen betonte dabei, dass ein funktionsfähiges und lebendiges Europa keine Selbstverständlichkeit mehr sei, wie die jüngsten politischen Entwicklungen zeigten. Gerade in Zeiten zentrifugaler Bestrebungen sei es erforderlich, sich auf den Erhalt einer gemeinsamen europäischen Identität zu konzentrieren. Bei einem ersten Rundgang durch das Schulgebäude gefiel den Gästen die wohlsortierte und gemütlich eingerichtete Schülerbibliothek ganz besonders.Sehr beklemmend war die Besichtigung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Die Häftlingsschicksale berührten die Jugendlichen sehr. Im Kontrast dazu stand die Führung durch die Klosterkirche Speinshart, die Pater Benedikt lehrreich gestaltete. Ganz besonders legte der Priester seinen jungen Zuhörern ans Herz, sich in Zeiten großer Flüchtlingsströme nicht durch boshafte Klischeevorstellungen in die Irre führen zu lassen. Auch appellierte er an sie, die Angst vor fremden, notleidenden Menschen abzulegen. Auf Nachfrage eines Schülers erläuterte Pater Benedikt nicht zuletzt die Verehrung der fünf Wundmale Christi.Im Eschenbacher Rathaus informierte Bürgermeister Peter Lehr die Gäste über die wichtigsten Stationen der Stadtgeschichte und die aktuelle wirtschaftliche Situation. Bei der Besichtigung von Regensburg und Umgebung beeindruckte die jungen Slowaken neben Steinerner Brücke und Dom vor allem die Walhalla. Auf dem Programm stand auch eine Schifffahrt auf der Donau, die den Süden Deutschlands mit Österreich und der Slowakei verbindet.Der Besuch von Nürnberg wurde in Form einer Altstadtrallye gestaltet. Eine besondere Note erfuhr die Führung durch die Raiffeisenbank: Alexander Scheck hatte als Gymnasiast vor Jahren selbst an einem Austausch teilgenommen und wurde nicht müde zu betonen, welche schönen Erfahrungen und unvergessliche Eindrücke diese Begegnung bei ihm hinterlassen habe. Zu einem herausragenden Ereignis geriet der abschließend Bunte Abend in der Mensa der Schule, zu dem auch die Gasteltern geladen waren.