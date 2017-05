(rn) Der älteste Schüleraustausch am Gymnasium Eschenbach erfährt eine Neuauflage. Am Samstag trafen 14 Schüler des "Jura-Hronca"-Gymnasiums der slowakischen Hauptstadt Preßburg in der Rußweiherstadt ein. Die jungen Gymnasiasten setzen das fort, was Schülergenerationen vor ihnen noch zu kommunistischen Zeiten begonnen haben.

Verzögerte Anreise

Mit Stolz blickte Martin Weinzierl, er ist mit Bianca Regner-Hofmann für das Austauschprogramm verantwortlich, auf die Anfänge der länderübergreifenden Freundschaft zurück: In den Pfingstferien 1969 wurde diese durch Angehörige des damaligen Schülerforums "spectrum" Eschenbach und des Preßburger Schülerparlaments in der slowakischen Donaumetropole begründet. Die ersten Begegnungen folgten im August in Eschenbach und über Weihnachten in Preßburg und der Hohen Tatra.Nach der Niederschlagung des "Prager Frühlings" wurden die schulischen Kontakte unterbunden, die persönlichen blieben bestehen und führten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1991 zur Wiederaufnahme des Schüleraustauschs.Seit 1969 weilen nun zum 23. Mal junge Slowaken am Gymnasium in Eschenbach. Das silberne Jubiläum rückt näher. Die Ankunft der Schüler aus Preßburg war in diesem Jahr bereits für Freitag vorgesehen. Durch eine Buspanne verzögerte sich das Eintreffen um einen Tag. Umso herzlicher fiel die Begrüßung der jungen Slowaken und deren Lehrkräfte Veronika Sadlonova und Anna Jozova aus. Das Programm für die slowakischen Jugendlichen wechselt sich ab mit Stadtbesichtigungen in Nürnberg und Regensburg, Empfängen in Rathaus und Landratsamt, Besichtigungen der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und des Klosters Speinshart, Teilnahmen am Unterricht und einem Besuch der Thermenwelt Weiden.Im Neustädter Landratsamt empfing Regierungsdirektor Dr. Alfred Scheidler die Schüler und erläuterte, dass Gespräche nicht nur zwischen deutscher Kanzlerin und slowakischem Ministerpräsidenten wichtig seien, sondern auch auf "unterer Ebene", nämlich bei einem Schüleraustausch. Gemeinsam sollten sich alle für Frieden in Europa einsetzen.