Die Spange Ost wuchs in den vergangenen Monaten zu einem heißen Thema heran. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates steigerten sich die Emotionen, als CSU/ÜCW-Fraktionssprecher Marcus Gradl einen aus seiner Sicht gut gemeinten Vorschlag unterbreitete.

Stadt will neutral bleiben

(rn) Zu Beginn der Sitzung meldete sich Gradl auf die Frage von Bürgermeister Peter Lehr zu den Inhalten der Tagesordnung zu Wort und wünschte sich die Aufnahme eines Antrags seiner Fraktion. Darin ging es um die "Durchführung einer Bürger-Informationsveranstaltung der Stadt Eschenbach zum Thema Spange- Ost". Eingebunden werden in diese Veranstaltung sollten das Staatliche Bauamt, der Bund Naturschutz, politische Vertreter des Wahlkreises im Landtag und der Bürgerinitiative.Als Ziel nannte Gradl, den Bürgern eine möglichst umfassende Informationsquelle zu bieten. Dies könne aus seiner Sicht nur gewährleistet werden, "wenn es allen Seiten ermöglicht wird, ihre Hintergründe darzulegen und offene Fragen zuzulassen". Gradl hatte mit seinem Antrag keinen Erfolg. Peter Lehr begründete sein Nein zur Aufnahme in die Tagesordnung damit, dass noch nicht alle Stadträte anwesend sind, und die Abstimmung daher "nicht möglich" ist. Im Übrigen habe sich die Stadt neutral zu dem Straßenbauvorhaben zu verhalten.Zur Seite stand ihm Fritz Betzl. Er argumentierte damit, dass das Thema Spange Ost bereits drei Mal im Stadtrat öffentlich behandelt wurde und es keine Blockadepolitik gibt. "Wir werden in der Presse durch den Kakao gezogen", beklagte der Fraktionssprecher der SPD mit kräftiger Stimme. Sein Fraktionskollege Matthias Haberberger erinnerte daran, dass bisher alle drei Fraktionen für den Bau der Spange Ost gestimmt haben. Er beklagte die zunehmende Stimmungsmache, bei der er sogar "über Facebook als Nazi beschimpft und beleidigt wurde". Lehr rief dazu auf, "Emotionen herauszunehmen". Gegnern und Kontrahenten der Ostumgehung sei es freigestellt, Informationsveranstaltungen durchzuführen. Er erinnerte an die angekündigte Bürgerbefragung und erklärte: "Die Bürger bekommen damit eine sehr hohe Verantwortung an die Hand gegeben."Reinhard Wiesend griff das Thema Bauplan auf und wollte wissen, ob er den Plan des Staatlichen Bauamtes bereits als Informationsgrundlage verwenden darf. Er bezog sich auf eine Anweisung des Bürgermeisters, nach der dies erst möglich sei, "wenn der Plan vom Bauamt frei gegeben ist". "Der Plan ist frei gegeben", versicherte Lehr.