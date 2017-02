Buchungsabläufe und Technikpräsentation, arabische Spezialitäten und typisch Bayerisches: Die Wirtschaftsschule bewies am Tag der offenen Tür ihre Bandbreite (wir berichteten) Fünf Stunden bewegten sich Besucher durch die Etagen. Schüler und Lehrer beantworteten Fragen, erklärten die Schule und präsentierten ihren Alltag - etwa die Ergebnisse des Robotikunterrichts. Auch die Übungsfirmen Keratherm/Koppe, Ponnath-Metzgermeister, Rogers und American Store waren vertreten, auch durch Schüler mit polnischen, syrischen, amerikanischen und russischen Wurzeln. International war auch das Büfett: Schüler aus Afghanistan und Syrien präsentierten Spezialitäten ihrer Heimat. Polnische Suppe erinnerte an die Krakauer Partnerschule. Wer wollte konnte ein Vorstellungsgespräch trainieren oder sich über Energieversorgung informieren. "Deutsch-amerikanische Verantwortung für die Umwelt auf dem Truppenübungsplatz" war Thema einer anderen Gruppe. Außerdem stellte sich das Haus als "Schule ohne Rassismus" vor. "Anders, als Du denkst", hieß eine Station, die Vorurteile hinterfragte. Auch eine Englisch-Station bot sich an. Den Abschluss bildete eine Vorführung in der Mehrzweckhalle mit Tanz und Akrobatik. Den Schulleitern Thomas Reitmeier und Thomas Metzler gefiel, wie sich Schüler und Schule präsentiert hatten. Bilder: rn