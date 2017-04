Es ist ein Dauerthema am Rußweiher: Die Verkehrsüberwachung am Stadtberg. Viele Autofahrer mit leicht überhöhtem Tempo hat es bereits erwischt. Nun erklären sich die Verantwortlichen und wehren sich gegen den Vorwurf der Abzocke.

Bremsweg ist kürzer

Stadträte sind sich einig

"Die Stadt verdient nicht mit dieser Verkehrsüberwachung, sondern zahlt Tausende von Euro drauf", erklärt CSU-Stadtrat Marcus Gradl. Das Rathaus hat darauf hingewiesen, dass der Antrag auf diese Art von Verkehrsüberwachung von der CSU/ÜCW-Fraktion eingebracht wurde. Gradl bestätigt: "Ja, das stimmt. Wir haben den Antrag 2015 eingebracht und seit ungefähr Anfang 2016 läuft die Zusammenarbeit mit der Verkehrsüberwachung Ursensollen." Es handle sich um ein Paket aus Parkraumüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen. Viermal im Monat werde in Eschenbach kontrolliert, aber nicht nur am Stadtberg, betont er. Auch in verkehrsberuhigten Siedlungen und an Schulen wird kontrolliert. Anlieger hätten sich in der Vergangenheit wiederholt beschwert und diese Maßnahmen gefordert.Der Stadtberg habe besondere Bedeutung, weil die Parksituation dort schwierig sei und es während der Hauptgeschäftszeiten zu viel Verkehr komme. Eben in diesen Zeiten kommt es auch zu Kontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Offizielle Zahlen über den Erfolg der Maßnahme liegen noch nicht vor.Gradl klärt auf, dass es sich bei dem geschlossenen Vertrag um einen Kontrakt handelt, der sich jährlich verlängert, wenn er nicht gekündigt wird. In den kontrollierten Bereichen sei die Überwachung vor allem für den Fußgängerverkehr wichtig. Es sollte kein Problem sein, sich am Stadtberg an das Tempolimit zu halten. "Im Moment löst der Blitzer bei 39 Stundenkilometer aus, wenn dann auf dem Strafzettel 36 Stundenkilometer steht, liegt das an der gewährten Toleranz", so Gradl. Den Auslöser zu verändern sei für ihn keine Möglichkeit, da bereits bei 39 Stundenkilometer ein um mehr als sechs Meter längerer Bremsweg (15,21 Meter) nötig sei als bei den vorgegebenen 30 Stundenkilometern (9 Meter).Widerstand bekam Gradl bei einem Treffen der Frauen-Union Anfang April. "Abzocke" war der Vorwurf an die Stadt. "Die Überwachung ist keine Schikane oder Abzocke, sondern dient der Sicherheit. Die Stadt verdient damit nichts", stellt er sich gegen die Kritiker. Der Antrag sei damals von einer Mehrheit bewilligt worden und die Maßnahme habe sich seitdem bewährt.Bürgermeister Peter Lehr meint: "Der Antrag wurde von der CSU/ÜCW-Fraktion gestellt und jetzt kommen Beschwerden aus deren Reihen. Die Beschwerdeführer sollten sich überlegen, was sie eigentlich wollen. Ein Stadtrat muss zu seinen Entscheidungen stehen." Gradl, beruflich Polizist, tut das, aber ihm sei auch klar, dass es immer Kritiker gebe, egal welcher Partei sie angehören. SPD-Stadtrat Fritz Betzl sieht die Überwachung ebenfalls positiv: "Es hat sich gut auf die Verkehrssicherheit und die Wohnqualität am Stadtberg ausgewirkt. Die Stadt zahlt jährlich 6000 Euro für diese Verkehrsüberwachung. Von Abzocke kann daher keine Rede sein." Deutlich weniger Unfälle gebe es ebenfalls zu verzeichnen, so FWG-Stadtrat Hans Bscherer, Vorsitzender der Eschenbacher Verkehrswacht. Vor allem beim Ein- und Ausparken war es früher immer wieder zu kleineren Unfällen gekommen. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung des fließenden Verkehrs habe das abgenommen, so sein Eindruck. "Zudem sind die Blitzer mit einem Auslöser bei 39 Stundenkilometer noch großzügig eingestellt. In anderen Städten wird schon eher geblitzt", erklärt er.