(rn) Seine Lebensenergie ist ungebrochen - der Ausdruck "fit wie ein Turnschuh" drängt sich auf. Stadtförster a. D. Hans Wöhrl feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. So, wie man den leidenschaftlichen Forstmann und Jäger kennt, wird er sich nicht auf die Pirsch begeben, sondern lieber mit Freunden mit Cognac auf vergangene und künftige Jagderlebnisse anstoßen.

Im Krieg schwer verletzt

Träger der Staatsmedaille

Hans Wöhrl wuchs zusammen mit einem Bruder in Eschenbach auf. In der Ledergasse bewirtschafteten seine Eltern Georg und Margarete Wöhrl eine Landwirtschaft. Nach der Schulzeit begann er 1941 beim Heeresforstamt Grafenwöhr eine Ausbildung. Bereits im Juli 1943 bestand er die Jägerprüfung und führte selbst Generäle zur Jagd.Ein väterliches Verhältnis entwickelte sich dabei zu Generalmajor Eckart Hans von Tschammer und Osten, der von Herbst 1943 bis August 1944 Kommandant des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr war. Als Wöhrl im März 1944 zum Reichsarbeitsdienst und nach nur sechswöchiger Ausbildung zu einer Flakbatterie nach Regensburg-Tegernheim eingezogen wurde, bemühte sich der General, ihn für den Heeresforst Grafenwöhr freistellen zu lassen - allerdings vergeblich. Es folgten deshalb Kriegseinsätze in Nürnberg und im Elsass, ehe es im März 1945 zur Infanterie in die Nähe von Leipzig ging. Dort leistete Wöhrl vor allem Sanitätsdienst, bis er durch einen Granatsplitter selbst schwer verletzt wurde.In amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten, wurde der Eschenbacher nach dem Rückzug der US-Truppen aus Thüringen den Russen übergeben. Bei einem Gefangenenaustausch war er trotz schlechter Gesundheit mit dabei. Im November 1945 kehrte Wöhrl in seine Heimatstadt zurück.Aufgrund seiner beruflichen Ausbildung war er ab 1. Januar 1946 ersatzweise für den Eschenbacher Stadtwald und anschließend bis 1957 für die Betreuung des Privatwaldes zuständig. Im gleichen Jahr beendete er eine Weiterbildung an der Forstschule in Lohr am Main. Von da an war er bis zum Eintritt in den Ruhestand als Stadtförster tätig. Er erschloss den Stadtwald durch ein 8,5 Kilometer langes Wegenetz, zapfte Fördermittel an und forstete damit mehr als 50 Hektar Ödfläche auf.Sein Engagement galt daneben der Forstbetriebsgemeinschaft, der er sich über 30 Jahre als Geschäftsführer zur Verfügung stellte. Wöhrls große Verdienste um die Forstwirtschaft führten 1989 zur Auszeichnung mit der Bayerischen Staatsmedaille.Neben der Jagd, der er immer noch nachgeht und die ihn wiederholt nach Namibia führte, hatte sich der Jubilar lange auch der Fischerei verschrieben. Bis vor einigen Jahren verstärkte er zudem als Basssänger Liedertafel und Kirchenchor. Aus der 1955 mit Marlene Reger geschlossenen Ehe entstammen zwei Töchter. Zudem gratulieren vier Enkel und drei Urenkel dem rüstigen Familienoberhaupt.