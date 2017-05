Schön ist es ja, wenn so viele Leute Schlange stehen, um zu gratulieren. Aber 50 Lenze, was ist das schon? Das dachte sich wohl Stadtpfarrer Thomas Jeschner. Und deshalb wollte er auch kein Aufheben um seinen runden Geburtstag machen. Keine Jubelveranstaltung sollte es geben, keinen großen Empfang. Doch es kam anders.

"Pfarrers und Baumeister"

Dekan und Kontaktpriester

Eine bescheidene "Messe nach Meinung", wie es in der Gottesdienstordnung im Laurentiusboten hieß, war für Montag angesetzt. Einfach, in aller Demut den 50. Geburtstag feiern, das wünschte sich Jeschner.Doch so heimlich, still und leise wollten die kirchlichen Gremien dann doch nicht des Pfarrers "Runden" vorübergehen lassen: Die Messfeier am Abend wurde zum festlichen Gottesdienst."Wir wollen alle fröhlich sein, Halleluja", sang das Kirchenvolk und der Chor der Pfarrei unter Leitung von Joachim Steppert überraschte Jeschner mit festlichem Gesang. Schließlich rundeten die Gläubigen mit "Ein Haus voll Glorie schauet" die stimmungsvolle Messe, die auch ein bisschen einer musikalischen Laudatio ähnelte, ab.Für das Eschenbacher "Haus voll Glorie", die Stadtpfarrkirche St. Laurentius, ist seit fast zwölf Jahren Thomas Jeschner verantwortlich. Seitdem hat sich das Gotteshaus auch als Kulturschatz weiter entwickelt und erstrahlt in neugotischer Pracht. Nach der Neuschöpfung des Hochaltars in den 1980er Jahren verstärkte der Pfarrer die Bemühungen, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil reduzierten historischen Ausstattung wieder Geltung zu verschaffen.Mit dem Ziel, dem Innenraum der Kirche wieder ein geschlossenes Bild mit der Intimität und Spiritualität des späten 19. Jahrhunderts zu geben, kehrten unter Verwendung alter Bestandteile der Marienaltar und die neugotische Kanzel an Ort und Stelle zurück. Auch das Chorgestühl erhielt wieder seinen angestammten Platz im Altarraum. Und gemeinsam mit dem Orgelbau-Förderverein kam eine neue "Königin der Instrumente" auf die Empore. Viele weitere Projekte tragen die Handschrift des "Pfarrers und Baumeisters", wie es am Montagabend nach dem Festgottesdienst hieß. So erfuhr die Bergkirche eine grundlegende Restaurierung - auch zum Vorteil des Altstadtbildes.Zudem glänzt der Stadtpfarrer mit weiteren Talenten. Er gehört zur Expertenrunde der bischöflichen Baukommission und ist als Dekan für 21 Pfarreien im Dekanat Neustadt/WN zuständig. Mit viel Engagement nimmt er zudem seine Aufgabe als Kontaktpriester der Diözese zur US-Army wahr. Gleichzeitig ernannte ihn der US-Militärbischof zum Bevollmächtigten für priesterliche Dienste für amerikanische Familien in der Garnison Bavaria. Einen guten Ruf genießt Jeschner zudem als geistlicher Begleiter bei Pilgerreisen des Bayerischen Pilgerbüros.All das wurde auch bei einem kleinen Sektempfang im Foyer des Pfarrheimes angesprochen, zu dem die Mitglieder von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung nach dem Gottesdienst einluden. Der kleinen Feier konnte auch der Jubilar nicht widersprechen: "Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren", wie er sagte. Das prickelnde Vergnügen, verbunden mit schmackhaften Appetit-Anregern, ergänzte der Chor der Pfarrei mit einem fröhlichen "Viel Glück und viel Segen".Nach den offiziellen Glückwünschen von Kirchenpfleger Dieter Kies und Edgar Bitterer als Vertreter des Pfarrgemeinderats gratulierten auch die Vertreter der weiteren kirchlichen Gremien und Vereine sowie zahlreiche Kirchgänger. Schließlich stieß auch Bürgermeister Peter Lehr zur Geburtstagsrunde. Das Stadtoberhaupt überbrachte Glückwünsche der weltlichen Gremien und überreichte im Namen des Stadtrats einen Korb edler Tropfen.