Notruf-Fax bei Sprach- oder Hörbehinderung Detaillierte Informationen hatte Jürgen Meyer für die Besucher parat. Den Zuständigkeitsbereich der ILS begrenzte er auf die Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth sowie die Stadt Weiden mit insgesamt rund 224 000 Einwohnern. Alarmbereit auf der Fläche von 2600 Quadratkilometern seien 225 Feuerwehren und eine Einheit des Technischen Hilfswerks. Zum Rettungsdienst zählte Meyer die neun Rettungswachen der beiden BRK-Kreisverbände, zwei Rettungsdienstorte und ab 1. Juli einen weiteren Stellplatz. Ergänzt und unterstützt werden diese von der DRF-Luftrettungsstation mit dem "Christoph 80" in Weiden-Latsch, drei Bergwachten und zwei Einheiten der Wasserrettung. Die Mobilität der Einsatzkräfte stellen 866 Fahrzeuge sicher.



Neu für die Eschenbacher war der Hinweis, dass Menschen mit Sprach- oder Hörbehinderung über die Notfallnummer auch ein Notruf-Fax senden können. Um die komplexe Technik der Einsatzzentrale meistern zu können, bedürfe es einer gründlichen und anspruchsvollen Ausbildung der Disponenten, die die Anrufe der Hilfesuchenden annehmen, betonte Meyer: "Einer Ausbildung im Rettungs- und Feuerwehrdienst, gekoppelt mit Berufserfahrung, folgt eine intensive, interne Schulung." (rn)

(rn) Im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle (ILS) Nordoberpfalz leisten rund 13 000 Menschen Notfalldienst, ein großer Teil davon ehrenamtlich. Dies und vieles mehr erfuhren die Stadträte bei einem Informationsbesuch in Weiden. Damit erfuhren die Besuche bei Wirtschaftsunternehmen eine Variante. Bürgermeister Peter Lehr setzte mit dem Blick hinter die Kulissen des Rettungswesens einen neuen Schwerpunkt.

Zum Führungstrio, das die Eschenbacher Delegation empfing, gehörten Alfred Rast, Geschäftsleiter des Zweckverbands für Rettungsdienste und Feuerwehren Nordoberpfalz, sowie die Leiter der ILS, Herbert Putzer und Jürgen Meyer. Rast informierte über Entstehung und Finanzierung des ILS-Gebäudes, wo auch die Einsätze der Rettungskräfte für den Truppenübungsplatz Grafenwöhr gesteuert werden. Er vermittelte zudem einen Überblick über die Notarztstandorte und -versorgung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich.Im Technikbereich widmeten sich die Stadträte der redundanten Stromversorgung und dem äußerst umwelt- und energiefreundlichen Heizsystem. "Die beim Betrieb der Computer- und Telekommunikations-Schaltzentralen entstehende Abwärme wird zum Heizen genutzt", erläuterte Jürgen Meyer. Der fossile Energieverbrauch sei daher gleich null.Herzstück der ILS ist die Schaltzentrale, die über zwölf Computerarbeitsplätze mit mehreren Monitoren verfügt. Diese zeigen unter anderem die eingehenden Anrufe, Standort und Art der Einsatzfahrzeuge sowie Kartenausschnitte des jeweiligen Einsatzgebiets auf.Meyer berichtete von durchschnittlich 350 Anrufen täglich und über rund 700 Schlagwörter, die in Einsatzbefehle umgesetzt werden. Er schilderte auch Notrufe, die für die Disponenten zu bedrückenden Erlebnissen geführt und oftmals noch lange nachgewirkt haben, und betonte, dass sich die Einsatzbefehle nicht an den Kosten orientieren, "sondern an der schnellst- und bestmöglichen Hilfe für die jeweils Betroffenen".Die Stadträte zeigten sich sichtlich beeindruckt. Bürgermeister Peter Lehr dankte mit Eschenbacher Kaffeetassen und Kaffee für die "sehr informativen Stunden der Weiterbildung".