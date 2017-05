Landwirte, Aussteller und Besuchermassen demonstrieren auf dem Eschenbacher Bauernmarkt ein zukunftsfähiges Bündnis, das sich auf eine Formel einigen kann: "Regional genießen, um Lebensqualität zu sichern".

(do) Pünktlich um 17 Uhr, mit dem innigen Singen der Bayernhymne, intoniert von der Jugendblaskapelle der Musikschule, fiel die ganze Anspannung von den Organisatoren. "Geschafft", merkte Josef Fütterer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), an. Mit dem Kreisvorsitzenden des BBV strahlten die hübsche Kreisbäuerin Josefine Kick und stellvertretender Bürgermeister Karl Lorenz um die Wette.Ein Schnapserl zum Ende der Veranstaltung genehmigte sich Stadtverbandsvorsitzender Dieter Kies. Die Auswahl an Hochprozentigem war schließlich groß genug. Sie alle zogen mit dem Landrat Resümee: "Das war große Klasse". Schon am Vormittag hatte Andreas Meier dem fünften Eschenbacher Bauernmarkt ein Festspektakel prophezeit: "Das wird Begeisterung pur für einen schönen Landkreis, in dem sich die Bevölkerung auf Lebensqualität rückbesinnt".Regional denken in Verbindung mit hoher Qualität gehörte zu den Botschaften. Dieses Credo in den Ansprachen der Ehrengäste konnten die Besuchermassen auf der Eschenbacher Festmeile gut nachvollziehen. Besonders die Genussstände auf dem Karlsplatz luden zur Tuchfühlung mit den Spitzenerzeugnissen der Landwirtschaft ein, während Bauern, Handwerker und Firmen auf dem Marienplatz den neuesten Stand der Technik im Bereich des landwirtschaftlichen Maschinenparks demonstrierten.Über 5000 Besucher, so die Schätzung der Organisatoren, schlenderten über den Stadtberg. Regional genießen hieß die Devise beim Flanieren zwischen den über 70 Ständen, wobei zum Genuss auch die Information gehörte, zum Beispiel bei der Tombola der Kinderkrebshilfe Nordoberpfalz, dem Regionalmarketing des Landkreises, am Glücksrad des Landservices, der Tierschau von Roland Völkl oder beim Blick auf die vielen technischen Raffinessen.Mit der Landwirtschaft auf Tuchfühlung gingen die Besucher bei sengender Sonne an allen Ecken und Enden. Dort die Schustermühle, eine Obstbrennerei oder ein Bienenstand mit Schaukasten, wenige Schritte weiter eine Gärtnerei auf dem Karlsplatz, Naturseife und Naturfloristik, elegante und farbenfrohe Accessoires der Kunsthandwerkerschaft, Stricken, Häkeln oder Klöppeln, Kräuter und Gewürze, Marmeladen oder Liköre. Interessantes und Kulinarisches gab es zuhauf. Zuschauergrüppchen bildeten sich beim Kleintierstand des Kleintierzuchtvereins. Besonders das Schlüpfen von Küken im Brutapparat war vor allem für den Nachwuchs eine Sensation.machte auch Appetit. Der Obst- und Gartenbauverein erinnerte mit Holunder- und Apfelkücheln an gute alte Schmankerln. Ein reiches Speisen- und Getränkeangebot machte den Stadtberg zur Genussmeile. Schweinshaxen und Pizzas beim Männerverein, diverse Grillspezialitäten der Metzgerei Hubmann, Fisch, Käse und Milchshakes, Zoigl beim Heimatverein, frisches Festbier bei der Feuerwehr und selbstverständlich ein riesiges Torten- und Kuchenangebot am Kaffeestand der Landfrauen. Der Bauernmarkt wurde zum Genussmarkt und war wieder ein Erfolg.