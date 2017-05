700 Stunden lang, oder anders gesagt 24 Wochen, wartet auf 17 Erwachsene erneut der "Ernst des Lebens". Die Schüler aus Bulgarien, Rumänien, Syrien und dem Irak drücken fünf Mal pro Woche die Schulbank, um beim ersten Integrationskurs der VHS Eschenbach Grundlagen der deutschen Sprache zu erlernen.

Ziel war das Erreichen des Sprachniveaus B 1 nach dem europäischen Referenzrahmen sowie das Bestehen des Tests "Leben in Deutschland". Fast die Hälfte der Teilnehmer erreichten dabei B1, die übrigen - bis auf zwei - schafften das Niveau A 2. Die Deutschlehrer Tanja Hoff und Dominik Eckert hatten ihnen dabei geholfen."Die größte Herausforderung war die enorme Heterogenität innerhalb des Kurses", berichteten die beiden. Zu den unterschiedlichen sprachlichen Vorkenntnissen und kulturellen Prägungen der Schüler kamen auch die verschiedenen Bildungsgrade. Vom Hilfsarbeiter, der nie eine Schule besucht hatte, bis zum Ingenieur und Lehrer war alles vertreten. Dass viele am Anfang ausschließlich die arabische Sprache und Schrift beherrschten, kam erschwerend hinzu.Es bestätigte sich, dass nicht nur diejenigen mit Englisch-Kenntnissen Vorteile beim Deutsch-Lernen hatten, sondern auch die, die gut Arabisch können. "Wer die Bestandteile einer Sprache und deren Funktionen - zum Beispiel Verb oder Prädikat - kennt, hat beim Erlernen einer neuen Sprache, auch wenn sie der eigenen sehr fremd ist, einen großen Vorteil", meinte Eckert. Dass aber auch Fleiß sich auszahlt, zeigt das Beispiel eines Irakers, der in Grafenwöhr wohnt. Der Fliesenleger hatte keinerlei Schulbildung, verordnete sich und seiner Familie jedoch täglich zwei Stunden lang "Deutschzwang". Während dieser Zeit spricht er mit seiner Frau und den Kindern nur in der neuen Sprache. Grundsätzlich ist es laut den Lehrkräften ein großes Problem, dass viele wieder ausschließlich in der Muttersprache sprechen, sobald sie aus der Schule sind. Daher sollten auch die Einheimischen mit den Zuwanderen so viel wie möglich Deutsch sprechen.Bei den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen, die im Gymnasium stattfanden, mussten die Teilnehmer unter anderem einen Brief verfassen, Pläne lesen, Bilder beschreiben oder mündlich eine Geburtstags-Feier organisieren. Im Test "Leben in Deutschland" waren 33 Fragen zu Politik, Gesellschaft, Kultur und Religion zu beantworten. Auf die Frage, wie es jetzt weitergehe, antwortete Mohamed-Said, der bei der Druckerei Stock jobt und gerne Mode-Design studieren möchte, bereits in einwandfreiem Bayerisch: "Schau mer mal."Die VHS Eschenbach ist erst seit 2016 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassener Träger für Integrationskurse. Derzeit laufen zwei weitere Kurse, ein allgemeiner Integrationskurs am Nachmittag und ein Integrationskurs mit Alphabetisierung, der insgesamt 1000 Unterrichtseinheiten - 900 Unterrichtseinheiten Sprachkurs plus 100 Unterrichtseinheiten Orientierungskurs - umfasst. Ein weiterer allgemeiner Integrationskurs ist in Planung.Mit dem erfolgreichen Abschluss des Integrationskurses ist der erste Schritt zur Integration geschafft. "Es ist schön, zu beobachten wie die Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund mit unserer Sprache und Kultur vertraut werden. Zu hoffen bleibt, dass möglichst viele den Übergang in den Arbeitsmarkt schaffen und die im Kurs erworbenen Sprachkenntnisse zu festigen und zu vertiefen", meint die pädagogische Mitarbeiterin der VHS, Ursula Frankenberger, die für die Organisation der Integrationskurse verantwortlich ist.