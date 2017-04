(rn) Vor 55 Jahren wurde ihm die Rußweiherstadt zur zweiten Heimat: Bartolomeo Franco kam 1962 mit nur einem Koffer aus seiner Heimat Süditalien in die Oberpfalz. Am Mittwoch feierte er seinen 85. Geburtstag. Zu den ersten Gratulanten gesellten sich Bürgermeister Peter Lehr und Pfarrer Thomas Jeschner. Beide wünschten ihm viel Freude und Erfolg bei seiner großen Leidenschaft, dem Garteln. Dem frönt der umtriebige Neapolitaner neben seiner Wohnung. Die Fensterbank zieren bereits kräftige Tomatenpflanzen, daneben baut er vor allem Paprika, Gurken und Kürbis an.

In seiner Heimatstadt Neapel hat Bartolomeo Franco das Schusterhandwerk erlernt. 14 Jahre lang übte er dort, zum Teil selbstständig, einen Beruf aus, der ihm nur einen sehr kleinen Verdienst brachte. Als ältester von vier Geschwistern ergriff er daher 1962 die Initiative und folgte deutschen Anwerbungsaktionen. Sein erster Arbeitgeber in der Oberpfalz war die Firma Koppe, und bereits mit seinem ersten Verdienst unterstützte Franco seine Familie in Neapel. Nach zwei Jahren wechselte der strebsame Neubürger zur Firma Gossen, bei der er bis zum Erreichen der Altersgrenze zum Stammpersonal gehörte. Hochzeit wurde aber in Neapel gefeiert, wo er 1966 Maria Virti das Jawort gab.In früheren Jahren fuhr die bald auf fünf Personen angewachsene Familie jährlich in Richtung Vesuv. Der Sohn und die beiden Töchter pflegen weiterhin Kontakte dorthin sowie zu den Familien in Neapel und Rom. Freude bereiten dem Jubilar, der seit 2014 Witwer ist, acht Enkel, die sich zum Teil bereits im Studium befinden.Was die Umstellung und Eingewöhnung in einen anderen Kulturkreis betrifft, bekannte Bartolomeo Franco locker lächelnd: "Ich hatte kein Problem. Ich gewöhne mich stets gleich ein." Sprachlich hätten ihm seine bereits vorher nach Deutschland gereisten Freunde geholfen. "Ich habe mir aber bald ein Wörterbuch gekauft und viel gelesen und geschrieben."