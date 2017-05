(rn) Als "Vorlese-Zentrum der Oberpfalz" fühlte sich die Wirtschaftsschule Eschenbach. Die acht Wirtschaftsschulen des Regierungsbezirks waren mit ihren jeweils zwei besten Lesern beim Vorlesewettbewerb in der Rußweiherstadt vertreten.

Neumüller und Gradl

Die Gastgeber zeigten zusammen mit den Schülern aus Amberg, Neumarkt, Regensburg, Wackersdorf, Waldmünchen und Weiden ihr Können. "Der Jury rauchten bei der Ermittlung der Sieger die Köpfe", verkündete Studiendirektor Thomas Metzler nach Ende der zwei spannenden Leserunden.Die Auswertung brachte für zwei Schülerinnen der Wirtschaftsschule Eschenbach Platzierungen in der Spitzengruppe. Nach Lucas Dotzler (Wirtschaftsschule Amberg) belegten Nele Neumüller und Luisa Gradl den zweiten und dritten Platz. Mit Dotzler geht der Wanderpokal nach Amberg, wo im nächsten Jahr der regionale Vorlesewettbewerb stattfinden wird. "Wir würden uns freuen, wenn im nächsten Jahr unsere neuen Schüler ebenso erfolgreich am Wettbewerb teilnehmen", erklärte Metzler nach der Siegerehrung. Die Anmeldung an der Wirtschaftsschule ist mit dem Jahreszeugnis der sechsten Klasse möglich.