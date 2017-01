Wie geht es nach dem Abschluss an der Wirtschaftsschule weiter? Über die Perspektiven, die sich den Absolventen bieten, informierten Beratungslehrer Jürgen Koller und Karl Benner von der Agentur für Arbeit interessierte Eltern.

Berufswunsch und Leistung in Einklang bringen

Koller hielt es für wichtig, dass die Berufswahl nicht dem Zufall überlassen, sondern rechtzeitig und gründlich vorbereitet wird. Die Schüler hätten es in der Hand, sich durch gute Noten, Höflichkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität zu bewähren. Der Beratungslehrer berichtete von einem neuen Lehrplan, der berufliche Orientierung ermögliche. Im Vordergrund stehe "Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle" (BSK), für die es keine Klasseneinteilung H und M mehr gibt sowie Rechnungswesen und Betriebswirtschaft zusammengefasst sind. "Mathematik gibt's nun für alle." "Nach Ende der Schulzeit können sich Ihre Kinder wirtschaftlichen, technischen oder sozialen Berufen zuwenden und sich über Fachschule, Fachoberschule, Berufsoberschule und Fachakademie Universitätsreife erwerben", versicherte der Oberstudienrat.Dringend empfahl er, Berufswunsch und eigene Leistung in Einklang zu bringen und die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Tests und Praktika zählte er zu wichtigen Bewerbungskriterien. "Neben positiven Impulsen für das Lernen können sich Ihre Kinder durch ihr Verhalten während eines Praktikums bestens für den künftigen Arbeitsplatz empfehlen", meinte Koller. Hilfreich waren seine Ratschläge für den Fall, dass "es nicht gleich klappt". Dann gelte es Bewerbungsunterlagen zu überprüfen, Absagen als normal zu betrachten, nicht die Motivation zu verlieren und sich Alternativen offen zu lassen.Den Ausbildungsstellenmarkt der Region beleuchtete Karl Benner. Er zeigte Möglichkeiten auf, die sich mit dem mittleren Bildungsabschluss in Büro und betrieblicher Ausbildung bieten. Der Berufsberater der Agentur für Arbeit sprach von einer Veränderung bei der beruflichen Orientierung der Wirtschaftsschüler. Vorbei seien Zeiten, in denen sich zwei Drittel für Büro und Verwaltung interessierten."60 Prozent der Absolventen wählen eine betriebliche Ausbildung als Startkapital für ihren beruflichen Lebensweg", teilte er Zahlen aus einer Statistik aus dem Jahr 2016 mit. 20 Prozent hätten eine Ausbildung zu Kranken- oder Altenpflegern und im Bereich Physiotherapie begonnen und weitere 20 Prozent den Gang zu Fachoberschule und öffentlichen Dienst gewählt. An die Eltern appellierte er, Berufswünsche der Kinder zu thematisieren. Für uns ist es kein Problem, Wirtschaftsschülern einen Arbeitsplatz zu vermitteln", sagte er.