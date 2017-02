Zwei Zeitzonen in Eschenbach

Mit unterschiedlicher Zeigerstellung zeigen die Uhren am Stadtplatz den Passanten seit mehreren Tagen die Uhrzeit an: Auf der Rathausuhr ist es 13 Uhr (mitteleuropäische Zeit), auf der des Kirchturms 16 Uhr. Dies entspräche der Zeit auf den Azoren und auf Ostgrönland. "Aufgrund eines technischen Defekts funktioniert die Rathausuhr derzeit nicht", erklärt Bürgermeister Peter Lehr dazu. Gleichzeitig versichert er, dass an einer Lösung gearbeitet wird. Bild: rn