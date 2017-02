6500 Euro für den Wegeunterhalt, 62 erlegte Schwarzkittel: Besonders Zahlen zum Haushalt und zu Jagderfolgen interessierten die Jagdgenossen bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Weißen Roß". Vorsitzender Georg Karl und die Jäger zeigten sich dabei überzeugt von der guten und erfolgreichen Zusammenarbeit von Mitgliedern und Waidmännern.

Jagdfläche hat sich verringert "Wir haben das Jagdkataster durch den Bayerischen Bauernverband erstellen lassen", verkündete Vorsitzender Georg Karl. Unzufrieden zeigte er sich mit der Kostenberechnung dafür. Die Jagdfläche im Revier 1 habe sich von 542 auf 505 Hektar und im Revier 2 von 550 auf 545 Hektar verringert, teilte Karl mit. Er sah darin die Folge von Baumaßnahmen und erinnerte an die Verpflichtung der Jagdgenossen, Änderungen bei den Eigentumsverhältnissen zu melden.



Die Jagdgenossen stimmten dem Inhalt der Meldung des Vorsitzenden zur Umatzsteuerveranlagung an die Finanzbehörde zu. Sie hat zur Folge, dass wegen der Größenordung des Umsatzes die Befreiungskriterien erfüllt sind.



Was die künftige Verwendung des Jagdpachtschillings betrifft, so sprachen sich die Mitglieder mit einer Enthaltung weiterhin für den Wegeunterhalt aus. Kritisch hakte Franz Völkl nach: "Unsere Wirtschaftswege sind gut, die Straßen in Eschenbach jedoch katastrophal", zielte er auf unebene Straßenabschnitte ab, deren Beschaffenheit Auswirkung auf das Fahren mit hohen landwirtschaftlichen Fahrzeugen habe. (rn)

In seiner Rückschau räumte Karl ein, dass wegen des zurückgestellten Ausbaus der "Hohen Straße" die vorgesehenen Begleitmaßnahmen unterblieben seien. Er berichtete dafür von Mulcharbeiten an Wirtschaftswegen, von Schottermaßnahmen im Bereich Hotzaberg, vom Zurückschneiden von Ästen am Sauweiher und von der Reinigung des Eschenbach-Grabens. "Wir hatten es zum Teil mit einer mehr als einen halben Meter starken Schlammschicht zu tun", erläuterte er.Mit Blick auf die Rücklagen und die Null-Zins-Phase hielt er Investitionen für sinnvoller als Rücklagen. "Seht euch draußen um und meldet mir Bedarf", appellierte er deshalb an die Mitglieder. Der Stadt dankte er für die Finanzhilfe zum Wegeunterhalt. Von einem positiven Rechenergebnis berichtete Schatzmeister Richard Ficker. Er gab die Aufteilung der Guthaben auf die acht Ortsbereiche der Jagdgenossenschaft bekannt.Martin Gottsche eröffnete die Berichte der Jagdpächter. Beim Rehwild-Abschuss sei das Soll einschließlich von drei Fallwild-Meldungen minimal überschritten worden, im Zuge des Dreijahresplanes werde dies jedoch wieder ausgeglichen. Fragen warf er zum Rotwild auf, bei dem der Abschuss nur zu 60 Prozent erfüllt worden sei und "nahezu nur Kahlwild ausgetreten war". Negativ im Umfeld von Netzaberg wirkten sich Nachtgolfspiele und Quadtouren aus, berichtete Gottsche. Nicht ausschließen wollte er auch Folgen durch den Wolf.Im Abschuss von 35 Wildschweinen sah der Jagdpächter eine "deutliche Steigerung". "Wir sind mit der Bejagung zeitlich an unser Limit gegangen", betonte er. Angesichts der deutlichen Zunahme von Schwarzkitteln habe auch das Aufstellen von Zäunen nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Zur Verbesserung der Schussmöglichkeiten bat er, in bestimmten Bereichen den Maisanbau zurückzunehmen. Dort, wo dies erfolgt sei, hätten sich Erfolge gezeigt.Ähnlich äußerte sich Anton Ackermann, in dessen Revier der Reh- und Rotwildabschuss "nicht ganz erfüllt wurde". Er beklagte, dass das Rotwild immer später austrete, und zeigte sich überzeugt, dass "Mitjäger" wie der Wolf am Werk seien. Bei der Jagd auf Schwarzwild rief er zur Unterstützung durch die Landwirte auf.Zweiter Bürgermeister Karl Lorenz bescheinigte der Jagdgenossenschaft ein erfolgreiches Jahr und stellte den Modus des Zuschusses zum Wegeunterhalt einer Verpflichtung gleich. Mit einem von den Pächtern spendierten Imbiss klang die Versammlung aus.