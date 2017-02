Dürfen die jungen Leute von Rogers-Germany wieder jubeln? Gestern fuhren zwei Nachwuchskräfte nach Stuttgart, um bei der Bildungsmesse Didacta zur WorldSkills Germany anzutreten.

Vier spannende Meisterschaften erlebt das Messepublikum der Bildungsmesse Didacta ab heute. Die deutschen Meisterschaften der Mechatronik und der ICT-Berufe stehen im Blickfeld. Mit dabei - die Jungspunde der Firma Rogers aus dem Werk Eschenbach. Der 21-jährige Thomas Kausler aus Gössenreuth und Philipp Seitz aus Zettlitz, 19 Jahre, wollen es wissen. Nach den Erfolgen ihrer Kollegen in den Vorjahren treten sie in die Fußstapfen der EM-Teilnehmer Raphael Dötsch und Michael Pfleger.Ernst wird es ab Mittwoch, 15. Februar. Dann ist in der Messehalle 4 des Messezentrums das Wissen und Können der jungen Fachkräfte aus Eschenbach gefragt. Thomas Kausler und Philipp Seitz messen sich mit Kollegen aus ganz Deutschland. Schaffen sie es auf das Siegertreppchen, werden sie Mitglied der Nationalmannschaft. Ein Erfolg in Stuttgart würde für die jungen Leute die Teilnahme bei den nächsten WorldSkills bedeuten. Das ist die Weltmeisterschaft der Berufe, die 2017 in Abu Dhabi stattfindet.Gerüstet sind die Rogers-Burschen. Viele Übungsstunden haben sie hinter sich. Angeleitet von Ausbildungsleiter Johannes Beierl, Ausbilder Max Bär und ihren Vorgängern Dötsch und Pfleger, wurden die Hoffnungsträger auf Hochleistung getrimmt. Die Anforderungen sind groß. Stand bisher der Aufbau von automatischen Industriekomponenten im Fokus, müssen die Teilnehmer nun zusätzlich Kenntnisse in der digitalen Arbeitstechnik nachweisen, erläuterte Johannes Beierl. Doch nicht nur die Aussicht auf eine gute Platzierung oder die Reise nach Abu Dhabi ist verlockend. Der Ausbildungsleiter sieht das Duo als Vorbild für die derzeit 16 Azubis. Weitere acht Ausbildungsplätze stehen für Herbst 2017 bereit, frohlockt der "Trainer". Hintergrund sei die Erweiterung der Berufszweige im Eschenbacher Werk, das laut Personalchefin Anette Enders boomt. "Zeig, was Du kannst"! Getreu diesem Motto wünschte auch sie dem Rogers-Team viel Erfolg in Stuttgart. "Niemand geht aus den Wettbewerben hinaus, wie er hinein gestartet ist", bemerkte Enders. Zudem fördere die Meisterschaft die berufliche Begeisterung, biete Lernpotenzial und forciere die Anerkennung für die duale Berufsausbildung.