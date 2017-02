Das Kollegium der Wirtschaftsschule freute sich über Verstärkung aus der Region. Zum zweiten Schulhalbjahr begrüßte Schulleiter Thomas Reitmeier mit Florian Eckert und Florian Vietze zwei Studienreferendare, die einiges gemeinsam haben.

Beide Wirtschaftspädagogen absolvierten Lehren bei Raiffeisenbanken: Vietze im Kemnather Land, Eckert in Weiden. Nach der BOS in Weiden studierten sie gemeinsam, besuchten in Straubing die selbe Seminarschule.Eckert stammt aus Dießfurt und ist dort beim FC und der Feuerwehr aktiv. Eins war er selbst Schüler an der Schule und schrieb auch seine Masterarbeit "Innovation der Wirtschaftsschule in Bayern durch Implementierung der gebundenen Ganztagsschule" am Beispiel Eschenbachs. Vietze stammt aus Krummennaab. Privat widmet er sich seit zehn Jahren dem Motorsport. In dem Bereich sammelte er auch unternehmerische Erfahrung. Reitmeier verwies auf die gute Ausbildung an den beiden Standorten in Eschenbach und Weiden. Zwölf Junglehrer profitieren am Beruflichen Schulzentrum Weiden II.Er und sein Stellvertreter Thomas Metzler freuen sich, dass nun die offenen Unterrichtsstunden abgedeckt werden, die Studiendirektor Frank Eckstein hinterlässt. Nach 21 Jahren in Eschenbach wechselte er als stellvertretender Schulleiter nach Wunsiedel. Diese Beziehung möchte Reitmeier nutzen: "Die beiden Schulen im Schulzentrum Weiden II werden die Kooperation in den Nachbarbezirk Wunsiedel ausweiten."