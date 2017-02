Freizeit Eslarn

15.02.2017

Beim Pfarrfasching jagt eine Attraktion die nächste. Zudem tummeln sich zwei prominente Ehrengäste aus Amerika im Pfarrheimsaal.

Leberkäse bleibt liegen

Blumiges Ratespiel

Unter die Gäste mischten sich Donald Trump (Pfarrer Erwin Bauer) und sein Vorgänger Barack Obama (Pfarrvikar Biatus). Der aktuelle US-Präsident kam mit einem mit Sternen gekennzeichneten Zylinderhut und einem glitzernden Gewand mit USA-Flaggen-Optik. Er zahlte an der "närrischen Mautstelle" in seiner Landeswährung. Der Geistliche hatte eigens seine Haare rotblond gefärbt, um die Ähnlichkeit zu Trump noch mehr zu betonen.Die Besucher vergnügten sich bei Musik und Sketchen. Einen unterhaltsamen Aufenthalt mit einem vielseitigen Programm garantierten die Gemeinschaft aus Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, Frauenbund und Kolpingsfamilie. In tollen Kostümen waren Venezianerinnen, flotte Hexen, hübsche Bienen, süße Clowns, Besucher im silbernen Glitzeranzug und eine Gruppe mit bunt gefärbten Haaren anwesend.Der Vollblutmusiker "Harmonika-Franz" aus Saltendorf heizte Publikum mit Schlagern und aktuellen Hits kräftig ein. Einen gelungenen Angriff auf die Lachmuskel starteten die Ministrantinnen Hannah Helm, Anna-Lena Klug, Marie Hummer und Maria Wazl unter der Regie von Obermini Peter Hummer mit dem Sketch "Leberkässemmel to go Store". Die Gottesdiener glänzten mit dem Sketch von Günter Grünwald, in dem es um Verkaufsgespräch zwischen Verkäuferin und Kundin geht, die ja eigentlich nur eine Semmel mit Leberkäs wollte. Wegen der vielen Produkte beendete der Verzicht auf eine Brotzeit den Einkauf.Aber auch in der Rolle der bayerischen Kult-Familie "Nullinger" hatten die jungen Damen die Lacher auf ihrer Seite und zeigten, wie man professionell, wenn mit manchen peinlichen Pannen, in Eigenregie einen Swimmingpool ausheben kann. Dass mit dem Bagger eine Stromleitung gekappt wurde und alles ohne Strom war, war nur eine der vielen aufgetauchten Nebensächlichkeiten.Nach den wortreichen Sketchen folgte mit der Bahnfahrt zweier Frauen (Rosi Frischmann und Anneliese Kleber) eine Form der darstellenden Kunst ohne gesprochenen Worte. Die beiden Frauentypen aus grundverschiedenen Gesellschaftsschichten hatten beim Schminken nach dem Motto "die eine hat es und die andere weiß sich zu helfen" ihre eigenen Methoden angewendet. Für die Lippen tat es ein teurer roter Lippenstift, handelsübliche Marmelade war aber ebenfalls möglich.Bewährt haben sich bei dem Faschingsabend seit vielen Jahren vor allem die Auftritte von "Mathild" (Doris Wild) und "Amalie" (Agnes Härtl). Die beiden Damen kommentierten mit "spitzen Zungen" so manche Vorkommnisse in der politischen und kirchlichen Landschaft.Ein weiterer Höhepunkt waren die Hobbygärtner (Georg Bauer, Gregor Härtl) mit ihrem blumigen Ratespiel. Die beiden bezogen die Besucher ins Frage-Antwort-Spiel mit ein und verteilten für jede richtige Antwort ein paar Tulpen, für die Gönner Hermann Zierer gesorgt hatte. "Da in der Pfarrkirche einiges erneuert und neu angeschafft wird, kommt der Erlös dieser Veranstaltung unserer Pfarrkirche zugute", stellte Pfarrgemeinderatsvorsitzende und Mesnerin Agnes Härtl fest.