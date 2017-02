Freizeit Eslarn

23.02.2017

0 23.02.2017

"Wou is Musi daham? Dou is Musi" tönt es heute mit dem Schlachtruf "Isling Helau" aus allen Ecken. Die Gruppen "Jesse James vom Sportheim" und "Schlutupers vom Böhmerwald" treten wieder in Erscheinung. Mit dem Holzpflug geht es nach der feuchtfröhlichen Einstimmung von den Stammlokalen zum "Fosnd asgrom" durch die Straßen.

Die "Schlutupers" marschieren aus südlicher und die "Jesse-James-Band" aus westlicher Richtung zu den Geschäften und Banken und machen mit ihren maskierten Anhängern lautstark auf den Faschingsbrauch aufmerksam. Nach der Übernahme der Herrschaft im Rathaus bieten die beiden Combos ab 15 Uhr mit böhmisch-bayerischer Musik und Dixieland-Jazz auf dem Marktplatz Auszüge aus ihrem Repertoire. Wie alle Jahre erhoffen sich die Bandmitglieder trotz des kostenlosen Konzertreigens als Gegenleistung von den Ratsherren einen Umtrunk und von den Zuhörern freiwillige Gaben. Nach der Tour feiern die Teilnehmer in ihren Hochburgen die Weiberfasnacht. Am Faschingsdienstag, 28. Februar, treten die "Jesse-James-Band" und am Aschermittwoch, 1. März, die "Schlutupers" zum Endspurt des Eslarner Faschings noch einmal in Aktion. Archivbild: gz