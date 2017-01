Kultur Eslarn

20.01.2017

18

0 20.01.201718

Bayerischer Sound ist in Eslarn nicht wirklich etwas Besonderes. Was aber an drei Tagen im Juli im Grenzmarkt zu hören ist, hat es in dieser Form in der Region noch nicht gegeben.

"Bombastisches Line-up"

Rückendeckung von Gäbl

Tickets Für das "Seeblick Festival" am Atzmannsee in Eslarn vom 14. bis 16. Juli gibt es schon Karten: Freitagsticket (14. Juli): 28 Euro, Samstagsticket (15. Juli): 35 Euro, Kombiticket: 55 Euro. Am Sonntag ist der Eintritt frei. (rti)



Tickets im Internet:



www.nt-ticket.de

Es hat etwas gedauert, bis wir gemerkt haben, dass wir vor der eigenen Haustüre eigentlich die top Location haben. Thomas Bauer

Rund um den Atzmannsee steigt vom 14. bis 16. Juli das erste Mundart/Pop-Rock-Festival, das unter dem Namen "Seeblick Festival" firmiert. Veranstalter sind Thomas Bauer und Daniel Vampa. Sie versprechen "gewohnte und spezielle bayerische Klänge statt lauter Bässe".Die Idee für ein solches Festival hatten die beiden schon vor rund zwei Jahren. Allerdings gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Platz schwierig. "Es hat etwas gedauert, bis wir gemerkt haben, dass wir vor der eigenen Haustüre eigentlich die top Location haben", lacht Bauer, denn der Vohenstraußer stammt aus Eslarn. Und er ergänzt: "Der Atzmannsee passt wie die Faust aufs Auge für unser Projekt." Dabei führt der 37-Jährige die atemberaubende Kulisse in einer ländliche Gegend als großen Vorteil an. Daher würde sich auch als Motto "Die Heimat ruft" geradezu anbieten."Das Gelände gibt sehr viel her", ist sich Vampa sicher. Dabei spielt der See die entscheidende Rolle. Rundherum werde alles aufgebaut. Es gebe genügend Fläche für Camping und Parkplätze. "Das ist einfach perfekt."Als Inspiration sehen die zwei das "Heimatsound Festival" in Oberammergau an, das für populäre Musik aus Bayern und dem Alpenraum steht. "Bei uns sind keine No-names auf der Bühne. Wir haben ein bombastisches Line-up mit rund 25 Bands zusammengestellt. Egal ob Rock, Reggae oder Pop: alles ist auf Bayerisch", rührt Vampa die Werbetrommel. Der 45-Jährige kennt sich mit der Organisation von Großveranstaltungen aus. Unter anderem hat er das "Geiles Leben Festival" und das Farbefreude-Fest in Weiden auf die Beine gestellt. Auch sein Kollege Bauer hat viele Erfahrungen mit solchen Events. Als Veranstalter von "Clones of Rock" sowie Betreiber des "Salute" in Rothenstadt und der "Alten Glasfabrik" in Vohenstrauß hat er sich einen Namen gemacht.Mit "DeSchoWieda", "The Heimatdamisch", "Mundwerk Crew", " BBou ", "Monaco F.", "Impala Ray", "Zwoa Bier" und "I Du & Da Ander" nennt Vampa einige Gruppen, die in Eslarn am Start (Freitag und Samstag) sind. Aber nicht nur auswärtige Bands werden auf den zwei Bühnen stehen. Denn am Sonntag übernehmen heimische Musiker: Ab 9 Uhr haben zum Frühschoppen Blaskapellen und andere regionale Combos ihre Auftritte. "Alle sind eingeladen. Schließlich gibt es bei uns in der Gegend sehr viele solcher Gruppen", erklärt Bauer. Er umschreibt diesen Tag als "eine Art Jamsession einheimischer Künstler".Die Lage Eslarns an der tschechischen Grenze wollen die Organisatoren auch nutzen. Denn es soll eine Band aus dem Nachbarland aufspielen. "Damit wollen wir von dort Besucher zu unserem Festival locken." Wichtig ist den beiden, alle Altersschichten anzusprechen. "Das soll auch für Familien interessant sein." Daher bieten sie Spiele am und im Wasser, Bungee-Running und Kinderschminken an. Zudem wollen sie für die Kleinen ein Karussell aufbauen.Von dem Konzept der Organisatoren ist auch Bürgermeister Reiner Gäbl überzeugt. "Der steht voll hinter uns", freut sich Bauer. Schließlich sollen auch die Anwohner und örtlichen Vereine mit ins Boot geholt werden. "Das Konzept gefällt mir. Ich stehe der Sache sehr positiv gegenüber", bestätigt der Rathauschef. Bayerische Musik liege voll im Trend. Zudem ist er begeistert, dass man den Atzmannsee als Veranstaltungsort entdeckt hat. "Der eignet sich wirklich optimal."Eine konkrete Besucherzahl haben Bauer und Vampa nicht im Kopf. Wobei sie schon damit rechnen, dass sie mit ihrem Konzept ("Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Region") viele Leute ansprechen werden. Schließlich wollen sie das "Seeblick-Festival" fest etablieren. Es soll jedes Jahr zur gleichen Zeit über die Bühne gehen.