Politik Eslarn

15.02.2017

15.02.2017

Die Ahornbäume in der Friedhofstraße sind alle mit Pilzen befallen. Ebenso befinden sich erhebliche Anteile von Totholz in den Kronen. In seiner Sitzung erfuhr der Bauausschuss, dass die Bäume mittelfristig nicht mehr zu retten sind. Dies habe die Beratung durch die Gartenfachberatung beim Landratsamt Neustadt ergeben.

Sensibler Bereich

Erhebliche Probleme bereitet die Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde. Gerade in dem sensiblen Bereich im Umfeld von Friedhof, Schule, Turnhalle und Kindergarten muss gehandelt werden. Deshalb beschloss das Gremium, die Alleebäume noch in der erlaubten Frist bis Ende Februar zu fällen. Allerdings wird noch im Frühjahr eine Ersatzpflanzung getätigt. Auch in diesem Fall werde die Gartenfachberatung zu Rate gezogen.Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Erneuerung der Einfriedung beim Wildpark am Stückberg. Hier werden Bauhofarbeiter die schadhaften Teile auswechseln. Bürgermeister Reiner Gäbl ist wegen einer möglichen Unterstützung durch den Forstbetrieb Flossenbürg mit dem Leiter Stefan Bösl in Kontakt. Zudem fordert das Veterinäramt eine zusätzliche Abstandsfläche am Wildschweingehege. Oliver Schrempel, leitender Vermessungsdirektor des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, informierte den Ausschuss über die Konditionen des Landes- und des Bundesförderprogramms zum Breitbandausbau. Das Sonderprogramm Gewerbegebiete-Bund kommt für Eslarn wohl nicht in Betracht, weil das Gewerbe- und Industriegebiet "Zankeltrad" bereits über eine Glasfaserversorgung verfügt.Schrempel erläuterte zudem die Inhalte des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze und die darin für die Kommunen enthaltenen Verpflichtungen. Ganz aktuell war die Ankündigung eines aus dem Finanzministerium entwickelten Programms "Höfebonus", mit dem Kommunen mit weit verzweigten Einzelgehöften eine weitere Förderung erhalten sollen. Hier erfolge derzeit die Abstimmung auf Landesebene. Abschließend informierte der Rathauschef über die Pläne des staatlichen Bauamts zum Ausbau der Staatsstraße 2154 vom Ortsende bis zur Einfahrt ins Industrie- und Gewerbegebiet "Zankeltrad".