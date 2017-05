Politik Eslarn

05.05.2017

3

0 05.05.2017

Neben Neuwahlen und Ehrungen nehmen in der CSU-Jahreshauptversammlung auch aktuelle Gemeindeprojekte einen großen Raum ein. Dabei gibt es Kritik zum Ausbau im Schellenbachgebiet.

Gehweg nicht gewollt

Neuwahlen Wolfgang Voit leitet weiterhin die CSU Eslarn. Sein Stellvertreter ist Robert Brenner. Die Kasse führt Josef Rupprecht, und als Schriftführerin fungiert Claudia Balk. Beisitzer sind Karl Grießl, Marco Procher, Bettina Reindl, Gregor Härtl, Michael Reindl, Thomas Kleber und Daniel Götz. Die Kasse prüfen Kurt Baumann und Albin Kaiser. (gz)

Ehrungen Ein besonderer Dank für 50 Jahre Treue zur CSU ging an Georg Kleber (Paßenrieth) sowie für 45 Jahre an Egon Hierold und Albin Kaiser. Seit 40 Jahren sind Josef Rauch und Gregor Härtl dabei.



Auf 30 Jahre bringen es Johann Grießl und Roland Reindl. 25 Jahre sind es bei Stefan Hammerl. Urkunden für 15 Jahre erhielten Doris Michl, Manfred Balk, Bettina Reindl, Josef Wagner, Stefan Reindl, Wolfgang Kleber, Karl-Heinz Distner, Josef Distner, Michael Kleber (Thomasgschieß) und Agnes Härtl sowie für 10 Jahre Erhard Karl und Waldemar Hansl. (gz)

(gz) In der gut besuchten Mitgliederversammlung im Café Karl musste die CSU ohne Gastredner auskommen. Der designierte Landtagskandidat Stephan Oetzinger aus Mantel musste kurzfristig absagen.Vorsitzender Wolfgang Voit berichtete in seiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender im Marktrat von aktuellen Themen. Er merkte an, dass aufgrund der aktuellen Mehrheitsverhältnisse eine erfolgreiche Einflussnahme auf geplante Vorhaben kaum möglich sei. Die CSU-Fraktion bestehe derzeit aus den Markträten Voit, Kurt Baumann und Karl Grießl. Erfreulich sei, dass sich nach dem altersbedingten Ausscheiden vieler Mitglieder aus der Jungen Union auch für die Zukunft ein neuer Vorstand abzeichne.Schriftführerin Claudia Balk verwies drauf, dass das gemeinsame Fest mit den Werkstattmusikanten und Ferienprogramm auf dem Kartoffelacker der Familie Rupprecht sehr gut angekommen sei.Die Vorstandsmitglieder stellten sich mit den anwesenden Markträten den Fragen der Mitglieder. Einen breiten Raum nahmen anstehende und aktuelle Gemeindeprojekte ein. Im Zusammenhang mit dem Ausbau im Schellenbachgebiet wiesen Bürger im Zusammenhang mit der Gestaltung der Straße auf eine für die Anwohner kostspielige Detailplanung hin. "Obwohl kein Anwohner einen Gehweg wollte, soll einer gebaut werden." Auch werden beim derzeitigen Stand keine Leerrohre für eine zukunftssichere Datenverbindung im Straßenkörper mitverlegt.Eine Konkurrenz zu privaten Vermietern sahen die CSU-Mitglieder im Umbau des "Alten Schulhauses" zu Sozialwohnungen. "Und das trotz der Leerstände von Häusern und einer breit umworbenen Leerstandsoffensive." Erwähnt wurden die baulichen Mängel am Feuerwehrhaus sowie der damit zusammenhängende Neubau und die Sanierung. Absehbar nannte man den Bau oder die umfangreiche Sanierung der Kläranlage. "Die vermehrte finanzielle Belastung der Eslarner Bürger erfordere bei schrumpfender Einwohnerzahl eine Abwägung der Notwendigkeiten", waren sich die CSU-Mitglieder einig.