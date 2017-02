Politik Eslarn

08.02.2017

Die Eslarner Kläranlage ist in die Jahre gekommen. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ergreift der Marktrat zwei Maßnahmen.

Drei Betriebsformen

Das sogenannte Schreiber-Klärwerk mit Tropfkörperanlage entspricht nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik, auch wenn die Kommune in der Vergangenheit mehrfach einzelne Anlagenteile erneuert hat. Nach Ablauf der wasserrechtlichen Erlaubnis Ende 2020 für die Einleitung der vorbehandelten Abwasser in den Loisbach wird die Neuerteilung dieser Genehmigung ohne Verbesserungen an der Kläranlage oder einen Um- oder Neubau kaum möglich sein.Bürgermeister Reiner Gäbl informierte am Dienstagabend über dieses Problem, das laut dem Rathauschef wohl noch "in weiter Zukunft" liegt, aber angesichts der Planungszeit doch in Angriff genommen werden müsse. In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage, in welcher Betriebsform die Anlage künftig geführt werden solle.Als Alternativen nannte der Bürgermeister den Regiebetrieb in der bisherigen Form, die Gründung eines Kommunalunternehmens oder die Beauftragung eines privaten Unternehmens wie beispielsweise die Südwasser GmbH. Um alle anstehenden Fragen und Probleme rechtzeitig zu klären, schlug Gäbl vor, die Verwaltung mit der Einholung von Angeboten für eine Machbarkeitsstudie zur Kläranlagenerneuerung zu beauftragen. Dem stimmten die Räte einmütig zu.Unabhängig davon beschloss das Gremium den Austausch des Prozessleitsystems auf der Kläranlage mit einem Kostenaufwand von 33 240 Euro. Diese Technik kann auch bei einem späteren Umbau oder Neubau der Kläranlage weiterverwendet werden.